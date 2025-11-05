Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đồng loạt kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Sáng 5.11, cùng với việc phát đi công điện khẩn ứng phó bão số 13 Kalmaegi, các đoàn công tác do lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã đến từng địa phương, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo ứng phó kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản di chuyển vào bờ an toàn trước 12 giờ ngày 6.11

Tại khu vực phía bắc, đoàn công tác do ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão tại các xã, phường: Đại Lãnh, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và Hòa Thắng; đồng thời làm việc với lãnh đạo 13 xã, phường khu vực phía bắc Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các xã, phường phía bắc tỉnh ẢNH: C.Đ

Đoàn đã kiểm tra công tác di dời người dân tại khu vực đèo Cả (xã Đại Lãnh), nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; kiểm tra an toàn hồ chứa nước Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa); tình hình sắp xếp, chằng néo tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải, P.Đông Ninh Hòa và khu vực có nguy cơ ngập sâu, tốc mái nhà ở tổ dân phố Hà Liên (P.Hòa Thắng).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dóc, nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc với các xã, phường về công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo từng tình huống cụ thể. Đặc biệt, các địa phương ven biển phải kiểm đếm, yêu cầu toàn bộ lồng bè nuôi trồng thủy sản di chuyển vào bờ an toàn trước 12 giờ ngày 6.11.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp cần chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối không để người dân qua lại.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ chứa nước, vận hành hạ thấp mực nước đón lũ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, dự trữ lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu. Các sở, ngành phải phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng, trường học và các dự án đang thi công, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong bão.

Vận dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" ứng phó bão số 13

Cùng thời điểm, đoàn công tác do ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các địa bàn phía tây nam gồm: tuyến đèo tỉnh lộ 9, xã Đông Khánh Sơn; rừng thông Sơn Hiệp; khu vực sạt lở bờ sông Tô Hạp (xã Khánh Sơn) và hồ Sông Sắt (xã Bác Ái Đông).

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 3 từ phải qua), kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại khu vực hồ chứa nam Khánh Hòa

ẢNH: T.C

Qua kiểm tra, ông Lê Huyền ghi nhận nỗ lực chủ động của các địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; tăng cường nắm chắc địa bàn, diễn biến mưa bão để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Huyền lưu ý các địa phương cần vận dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", chủ động sơ tán dân, thu hoạch nông sản đã đến kỳ, xả bớt nước tại các hồ tích nước nhỏ trên đồi cao để tránh nguy cơ vỡ hồ khi mưa lớn.

Cắt tỉa cây để hạn chế rủi ro khi bão vào đất liền ở khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa ẢNH: T.C

Ông Huyền giao Sở Xây dựng, Sở NN-MT phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 9, ĐT.707, cắt tỉa cây rừng có nguy cơ gãy đổ, đặt biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, và điều tiết hợp lý mực nước hồ Sông Sắt nhằm bảo đảm an toàn vùng hạ du. Đồng thời, UBND các xã được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành khảo sát, đề xuất xây dựng cầu kiên cố thay cầu tràn, xây kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp, góp phần đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Sáng cùng ngày, 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời có những chỉ đạo về công tác ứng phó bão tại các nơi đoàn kiểm tra.

