Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Bá Duy
Bá Duy
05/11/2025 16:29 GMT+7

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với hơn 300 phương tiện, đồng thời Khánh Hòa yêu cầu không còn người trên biển trước 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Ngày 5.11, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở NN-MT Khánh Hòa), cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, đơn vị này đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người và phương tiện hoạt động trên vịnh.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã gửi thông báo khẩn đến hơn 300 chủ phương tiện đang hoạt động du lịch tại các bến thủy nội địa. Thông tin được phổ biến qua nhiều kênh: loa truyền thanh phát liên tục tại bến, gửi qua nhóm Zalo để chủ phương tiện tiếp nhận nhanh nhất, đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết theo từng thời điểm.

Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Khánh Hòa tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với phương tiện chở khách trên vịnh Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

"Chúng tôi phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với phương tiện chở khách khi có cảnh báo sóng to, gió lớn. Trường hợp không chấp hành yêu cầu di dời, chúng tôi sẽ lập biên bản, báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phối hợp cưỡng chế", ông Vân cho biết.

Bên cạnh việc cảnh báo, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã hướng dẫn các phương tiện di chuyển về khu vực neo đậu tránh trú an toàn, hạn chế hoạt động khi thời tiết cực đoan. Công tác rà soát, kiểm tra chằng buộc, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các bến thủy nội địa được thực hiện kỹ lưỡng. Đơn vị đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, phân công cán bộ giám sát trực tiếp tại các bến.

Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Lực lượng bộ đội biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ tàu bè cập cảng Hòn Rớ ngày 5.11

ẢNH: BÁ DUY

Tại P.Nha Trang, sáng 5.11, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường, yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không tự giác vào bờ, bảo đảm trước 12 giờ ngày 6.11 không còn người dân trên biển. Đồng thời, thực hiện cấm đò của người dân hoạt động từ ngày 6.11 và quản lý nghiêm ngặt, không cho người dân quay trở lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản khi còn bão.

"Đặc biệt cần tập trung ứng phó với bão tại các đảo và khu vực trên biển thuộc địa bàn phường. Lực lượng chức năng phải có biện pháp tiếp cận người dân ở đảo khi có tình huống cấp cứu xảy ra", ông Tây nhấn mạnh.

Theo dự báo, bão số 13 Kalmaegi có sức gió cấp 14, giật cấp 17 khi tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày 7.11, gây mưa rất to 300 - 500 mm, cục bộ 600 mm.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay 5.11

Bão số 13 Kalmaegi: Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ tối nay 5.11

UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công điện cấm tất cả tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 5.11 để chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi Khánh Hòa cấm biển vịnh nha trang du lịch bão số 13 bão số 13 Kalmaegi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận