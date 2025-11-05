Khánh Hòa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Ngày 5.11, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở NN-MT Khánh Hòa), cho biết trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, đơn vị này đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người và phương tiện hoạt động trên vịnh.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã gửi thông báo khẩn đến hơn 300 chủ phương tiện đang hoạt động du lịch tại các bến thủy nội địa. Thông tin được phổ biến qua nhiều kênh: loa truyền thanh phát liên tục tại bến, gửi qua nhóm Zalo để chủ phương tiện tiếp nhận nhanh nhất, đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết theo từng thời điểm.

Khánh Hòa tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với phương tiện chở khách trên vịnh Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

"Chúng tôi phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa tạm dừng làm thủ tục rời bến đối với phương tiện chở khách khi có cảnh báo sóng to, gió lớn. Trường hợp không chấp hành yêu cầu di dời, chúng tôi sẽ lập biên bản, báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phối hợp cưỡng chế", ông Vân cho biết.

Bên cạnh việc cảnh báo, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã hướng dẫn các phương tiện di chuyển về khu vực neo đậu tránh trú an toàn, hạn chế hoạt động khi thời tiết cực đoan. Công tác rà soát, kiểm tra chằng buộc, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các bến thủy nội địa được thực hiện kỹ lưỡng. Đơn vị đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, phân công cán bộ giám sát trực tiếp tại các bến.

Lực lượng bộ đội biên phòng Khánh Hòa hỗ trợ tàu bè cập cảng Hòn Rớ ngày 5.11 ẢNH: BÁ DUY

Tại P.Nha Trang, sáng 5.11, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường, yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không tự giác vào bờ, bảo đảm trước 12 giờ ngày 6.11 không còn người dân trên biển. Đồng thời, thực hiện cấm đò của người dân hoạt động từ ngày 6.11 và quản lý nghiêm ngặt, không cho người dân quay trở lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản khi còn bão.

"Đặc biệt cần tập trung ứng phó với bão tại các đảo và khu vực trên biển thuộc địa bàn phường. Lực lượng chức năng phải có biện pháp tiếp cận người dân ở đảo khi có tình huống cấp cứu xảy ra", ông Tây nhấn mạnh.

Theo dự báo, bão số 13 Kalmaegi có sức gió cấp 14, giật cấp 17 khi tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày 7.11, gây mưa rất to 300 - 500 mm, cục bộ 600 mm.