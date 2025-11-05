Ngư dân Khánh Hòa chạy đua phòng chống bão số 13 Kalmaegi

Vừa chạy bão, vừa "bán non" hải sản

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực phía bắc Khánh Hòa, nơi nghề nuôi thủy sản phát triển mạnh và được dự báo nằm gần tâm bão số 13 Kalmaegi, cho thấy trong ngày 5.11, công tác vận động, tuyên truyền người dân vào bờ tránh trú bão được triển khai khẩn trương.

Tại xã Vạn Ninh, địa phương có nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản, các tổ công tác đã xuống tận từng bè để vận động người dân vào bờ đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Vạn Ninh đến tận bè nuôi thủy sản vận động người dân phòng tránh bão số 13

ẢNH: Đ.H

Xã Vạn Ninh hiện có 167 tàu thuyền, 120 bè nuôi trồng thủy sản và 160 lao động làm việc trên biển. Qua làm việc, ngư dân địa phương đã nắm bắt về tình hình bão số 13 Kalmaegi, nhận thức được mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra và đang chủ động triển khai các biện ứng phó như chằng chống lồng, bè, đưa phương tiện vào nơi tránh trú, đồng thời cam kết sau khi hoàn thành thực hiện công tác ứng phó sẽ vào bờ đúng thời gian quy định của tỉnh.

Lực lượng biên phòng Khánh Hòa tuyên truyền vận động ngư dân vào bờ tránh bão số 13 Kalmaegi ẢNH: Đ.H

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Vạn Ninh, đến nay, các tàu thuyền của xã đã vào tránh trú bão tại khu vực cửa sông Bà Bường và các địa phương lân cận. Song song với việc gia cố, neo chằng lồng bè, nhiều hộ nuôi thủy sản cũng tranh thủ thu hoạch, bán hải sản để giảm thiểu rủi ro khi bão vào. Chỉ trong vài giờ, hàng chục tấn cá đã được thu hoạch, được thương lái bao tiêu.

Một số hộ nuôi cho biết, các loại cá chủ lực được bán gồm cá chim, cá bớp với giá thấp hơn bình thường khoảng 20 - 25% vì cá chưa đủ tháng nuôi.

Người dân xã Vạn Ninh vội vã bán cá phòng giảm thiểu rủi ro do bão số 13 Kalmaegi gây ra

ẢNH: X.H

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, cho biết việc tuyên truyền, sơ tán người dân được triển khai đồng bộ và quyết liệt. "Nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng. Chính quyền đang tập trung rà soát, bảo đảm toàn bộ người dân, lao động trên biển đều phải vào bờ. Trước diễn biến phức tạp của bão, xã Vạn Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình bão, tăng cường công tác kiểm tra", ông Sơn nói.

Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Đầm Môn (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa), nơi được xem là "vựa" tôm hùm của Khánh Hòa, người dân đang chạy đua với thời gian để thu hoạch, chấp nhận giá giảm nhằm thu hồi vốn.

Anh Thiều Quang Khánh, chủ 34 lồng tôm hùm, cho biết đã xuất bán khoảng 2 - 3 tạ tôm hùm xanh. "Giá có giảm so với mọi năm, nhưng còn hơn là để mất trắng. Cả năm nuôi, giờ chỉ mong gỡ được phần nào vốn", anh Khánh nói.

Anh Thiều Quang Toàn, chủ 20 ô lồng cho biết đã bán 50% sản lượng từ tháng 9 để chủ động. "Còn người là còn của. Chúng tôi coi trọng nhất là an toàn tính mạng", anh Toàn tâm sự.

Ngư dân xã Đại Lãnh thu hoạch tôm hùm "chạy bão" ẢNH: BÁ DUY

Nhiều hộ dân khác cũng chấp nhận bán tôm, cá với giá thấp hơn thường ngày (tôm hùm xanh hiện bán 780.000 đồng/kg, cá chim 75.000 - 80.000 đồng/kg) để thu hồi vốn. Cùng với thu hoạch, người dân gia cố bè nuôi, neo chằng kỹ, túm phần lưới, thậm chí đánh chìm tạm lồng để giảm sức gió. "Sau bão năm 2017, năm nay ai cũng cẩn thận hơn," anh Thiều Quang Khánh nói thêm.

Ông Đặng Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh, cho biết xã đã họp, ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

"Địa phương tập trung di dời lồng bè vào khu vực kín gió, thực hiện chằng chống. Tàu thuyền không được rời cảng, phải neo đậu sát nhau để gia cố", ông Văn thông tin, đồng thời cho biết sáng 5.11, xã đã lập 3 tổ công tác đếnkiểm tra từng khu vực lồng bè.

Một điểm neo đậu tàu thuyền của ngư dân ở bắc Khánh Hòa ẢNH: Đ.H

Dự báo tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu phía nam của bão, từ sáng 6 đến hết ngày 8.11, Khánh Hòa sẽ có mưa vừa đến mưa to, riêng phía bắc tỉnh mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/ngày, có nơi trên 200 mm. Để chủ động ứng phó, tỉnh đã chỉ đạo điều tiết nước tại các hồ chứa; vận động các hộ nuôi thủy sản khẩn trương thu hoạch; kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi về nơi tránh trú an toàn.

Toàn tỉnh hiện có 3.451 bè/106.406 lồng/8.331 lao động, các địa phương phối hợp lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Trong tổng số 6.953 tàu cá, có 886 phương tiện/5.717 lao động đang hoạt động trên biển, tất cả đều đã nắm được thông tin về hướng di chuyển của bão để kịp thời vào nơi trú ẩn.

Về công tác bảo đảm an toàn hồ chứa, Khánh Hòa có 64 hồ chứa nước, gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Đến nay, tổng dung tích các hồ thủy lợi đạt 528 triệu m³/752 triệu m³ (77% dung tích thiết kế). Một số hồ lớn đang điều tiết với lưu lượng 20 - 400 m³/giây để đảm bảo dung tích đón lũ.

Các địa phương cũng đã rà soát, xác định các khu vực xung yếu, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Toàn tỉnh hiện có 237 vị trí có nguy cơ sạt lở với 6.162 hộ/27.826 khẩu, tập trung nhiều ở khu vực TP.Nha Trang cũ với 130 vị trí/4.029 hộ/16.520 người cần sơ tán khi có yêu cầu.