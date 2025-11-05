Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sở Y tế Đắk Lắk kích hoạt báo động đỏ ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Hữu Tú
Hữu Tú
05/11/2025 17:55 GMT+7

Sở Y tế Đắk Lắk kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai, rà soát quy trình báo động đỏ liên viện, đảm bảo dự trữ thuốc, vật tư y tế thiết yếu, sẵn sàng ứng cứu và điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Ngày 5.11, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc rà soát, chuẩn bị vật tư y tế, các phương án điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân, chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngành y tế Đắk Lắk cần chủ động thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời đến từng bệnh nhân về nguy cơ của bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra phù hợp với tình hình đơn vị.

Sở Y tế Đắk Lắk kích hoạt 'báo động đỏ' ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Người dân Đắk Lắk gia cố mái nhà trước lúc bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

ẢNH: CTV

Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật và kích hoạt ngay các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với cấp độ rủi ro, sát thực tế từng đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, linh hoạt; kích hoạt đội cấp cứu lưu động khẩn cấp, đảm bảo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ được vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Đáng chú ý, các đơn vị trực thuộc đảm bảo dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế cho các vùng trọng điểm thiên tai và sẵn sàng khi có tình huống xảy ra; rà soát quy trình báo động đỏ liên viện để sẵn sàng thực hiện quy trình báo động đỏ trong các tình huống khẩn cấp.

Xây dựng phương án bảo đảm cấp cứu, vận chuyển, thu dung, điều trị; phân tán, sơ tán cơ sở vật chất, cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến nơi an toàn trong các trường hợp thiên tai thảm họa lớn, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân và cơ sở y tế; đặc biệt đối với người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Sở Y tế Đắk Lắk kích hoạt 'báo động đỏ' ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền, tránh thiệt hại tài sản lúc bão đổ bộ

ẢNH: CTV

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần và báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định; bảo đảm thông tin đường dây liên lạc liên tục 24/24 với các đơn vị cấp cứu để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi được điều động.

Tăng cường kết hợp quân dân y trong ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phát huy vai trò của đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện trong chỉ huy điều hành, phối hợp lực lượng trong các tình huống thiên tai, thảm họa; huấn luyện cho người dân biết tự chăm sóc và chăm sóc sức khỏe lẫn nhau trong thiên tai và tổ chức các chiến dịch truyền thông để người dân không chủ quan với thiên tai, thảm họa.

Bên cạnh đó, ngành y tế Đắk Lắk cần tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

bão số 13 cấp cứu Bệnh nhân y tế Đắk Lắk bão số 13 Kalmaegi báo động đỏ
