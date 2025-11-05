Bịch ni lông 'cháy hàng' trước bão số 13 Kalmaegi: Cách người Đắk Lắk chống tốc mái

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, người dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đang tất bật gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó bão. Một trong những vật dụng được tìm mua nhiều nhất là bịch ni lông loại lớn dùng để bơm nước vào và đè lên mái tôn, giúp chống tốc mái khi gió mạnh. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến, bịch ni lông “cháy hàng” suốt hai ngày qua.

Người dân phường Tuy Hòa đổ xô đi mua bạt chông để chứa nước ứng phó bão số 13 Kalmaegi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Vì mặt hàng bịch ni lông "cháy hàng" nên người dân mua bạt chông để thay thế

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chiều nay 5.11, ghi nhận tại cửa hàng ngư lưới cụ T.A trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), lượng khách đến mua sắm tấp nập hơn thường ngày. Hầu hết đều hỏi mua bịch ni lông loại lớn để bơm nước chằng mái, nhưng chủ cửa hàng cho biết mặt hàng này đã hết từ sớm. Không còn bịch ni lông, nhiều hộ dân chuyển sang mua bạt chông (loại bạt thường dùng trong nuôi tôm và phủ ao hồ) để bơm nước thay thế.

Chủ cửa hàng ngư lưới cụ T.A cho biết, lượng khách đến mua trong hôm nay 5.11 tăng đột biến so với ngày thường.

"Từ sáng đến giờ, người dân đổ về hỏi mua liên tục nhưng chúng tôi đã hết hàng bịch ni lông từ hôm qua. Hiện khách chuyển sang dùng bạt chông, cửa hàng bán theo mét với giá khoảng 20.000 đồng/m, nhưng giờ mặt hàng này cũng sắp cạn”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Bạt chông được bán với giá 20.000 đồng/m tại cửa hàng T.A trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chị Bạch Thị Trinh (ở phường Tuy Hòa) chia sẻ đã chạy khắp các cửa hàng nhưng không mua được bịch ni lông. "Từ sáng đến giờ, đi đâu cũng nghe nói hết hàng. Cuối cùng tôi phải mua bạt chông về bơm nước để đè mái nhà. Bão đang gần kề rồi nên có gì dùng nấy, quan trọng là gia cố được nhà", chị Trinh nói.

Theo nhiều người dân, bịch ni lông chứa nước được ưa chuộng vì dễ sử dụng và thuận tiện hơn so với bao cát. Người dùng chỉ cần bơm đầy nước rồi buộc chặt, khi bão tan có thể cắt dây và xả nước ngay, không tốn nhiều công sức vận chuyển. Cách làm này cũng được cho là hạn chế gây xước hoặc làm méo mái tôn hơn so với việc dùng gạch hoặc đá.

Nhiều người dân phải mua bạt chông vì bịch ni lông "cháy hàng"

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tại cửa hàng ngư lưới cụ M.L, đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tình trạng "cháy hàng" bịch ni lông cũng diễn ra.

Đại diện cửa hàng cho hay: "Sáng nay, cửa hàng đã bán hết sạch bịch ni lông, đến chiều mới nhập lại được một đợt. Nhưng dự đoán cũng không kéo dài lâu vì người dân mua rất nhiều. Bạt chông hiện đang là lựa chọn thay thế, giá bán 50.000 đồng/kg nhưng hàng cũng gần hết, chưa kịp nhập về".

Bịch ni lông chứa nước được ưa chuộng vì dễ sử dụng và thuận tiện hơn so với bao cát

ẢNH: CTV

Người dân xã Ô Loan bơm nước vào bịch ni lông rồi đặt lên mái nhà để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

ẢNH: CTV

Việc người dân đổ xô đi tìm vật liệu gia cố mái nhà cho thấy tâm lý chủ động phòng chống bão đã được nâng cao. Tuy nhiên, lực lượng phòng chống thiên tai địa phương cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ mái tôn, kết cấu nhà ở và chằng chống đúng kỹ thuật để bảo đảm an toàn khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.