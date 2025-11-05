Đắk Lắk thành lập 3 điểm chỉ đạo trực tiếp ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Tối 5.11, tại trụ sở cơ sở 2 UBND tỉnh Đắk Lắk (đường Độc Lập, P.Tuy Hòa), Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 Kalmaegi, do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng đã họp khẩn để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các địa phương ven biển.

Tại cuộc họp, ông Tạ Anh Tuấn nhận định bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Đắk Lắk. Ông yêu cầu các địa phương, sở ngành và lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác phòng chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình và công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại các địa phương ven biển

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Báo cáo từ ba đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại các địa phương trong chiều 5.11 cho thấy, một số nơi vẫn chưa thực sự chủ động, còn lúng túng trong công tác chỉ đạo và triển khai tại cơ sở, cần khẩn trương khắc phục để bảo đảm ứng phó hiệu quả với bão số 13 Kalmaegi.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các xã, phường ven biển phải trực tiếp bám địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác phòng chống bão. Đối với các khu vực có người dân nuôi trồng thủy hải sản trên lồng, bè, chính quyền địa phương phải tổ chức đưa toàn bộ người dân vào bờ an toàn trước 12 giờ ngày 6.11. Các điểm nguy cơ sạt lở, triều cường phải được rà soát, chủ động xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh được giao làm lực lượng nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự và phòng chống thiên tai, bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, đặc biệt tập trung tại khu vực mũi đông bắc (TX.Sông Cầu cũ), nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão. Lực lượng công an phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức sơ tán và di dời người dân.

Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh được yêu cầu liên tục cập nhật bản tin dự báo, trong đó có các bản tin ngắn gọn, dễ hiểu để người dân tiếp cận; đồng thời có bản tin chi tiết phục vụ chỉ huy điều hành.

“Ứng phó bão số 13 phải hết sức chủ động, quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan. Đảm bảo tính mạng người dân là trước hết, trên hết”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông Tạ Anh Tuấn kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại P.Sông Cầu

ẢNH: TUYẾT HƯƠNG

Ông Tạ Anh Tuấn cũng thông tin, từ ngày mai (6.11), tỉnh sẽ thành lập 3 điểm chỉ đạo ứng phó bão số 13 Kalmaegi trực tiếp tại các địa phương ven biển. Theo đó, ông Tạ Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo tại TP.Tuy Hòa và TX.Đông Hòa (cũ); ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo tại H.Tuy An (cũ); ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo tại TX.Sông Cầu (cũ).