Gia Lai tránh bão số 13 Kalmaegi, rút kinh nghiệm từ bão Damrey

Chiều 5.11, khi bão số 13 Kalmaegi đang tiến gần đất liền, toàn bộ khu vực cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định) đã hoàn tất gần 80% khối lượng công việc chằng chống, neo đậu và di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.

Toàn bộ khu vực cảng Quy Nhơn đã hạ cẩu, chằng chống container và nhà kho tránh bão số 13 Kalmaegi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, cho biết đến trưa cùng ngày, hơn 100 tàu hàng và tàu công trình đã di chuyển đến nơi trú tránh an toàn, chỉ còn 8 tàu lai trực ngoài cầu cảng để sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

"Chúng tôi đã có công điện yêu cầu dừng làm hàng từ 17 giờ ngày 4.11. Đến trưa nay, toàn bộ khu vực cảng đã hạ cẩu, chằng chống container và nhà kho, dự kiến trong ngày sẽ hoàn tất toàn bộ," ông Quang nói.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Trước đó, bão Damrey năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề khi 14 tàu hàng bị chìm tại vịnh Quy Nhơn, nhiều thuyền viên tử vong hoặc mất tích.

Khi được hỏi liệu kịch bản này có thể tái diễn, ông Quang cho rằng: "Bão Damrey rất mạnh, hướng đi bất thường và thay đổi liên tục nên thiệt hại là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, một phần nguyên nhân là do lượng tàu quá đông, nhiều tàu chưa kịp làm thủ tục, còn neo đậu ngoài phao hoặc trong đầm; một số chủ tàu chủ quan vì nghĩ tâm bão không đi qua địa bàn".

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5.761 tàu với 40.237 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Rút kinh nghiệm từ thảm họa đó, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã thay đổi hoàn toàn phương án ứng phó tránh bão chứ không chống bão. Theo ông Quang, tất cả tàu hàng đều phải được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đến ít nhất 2 - 3 ngày.

"Trước đây thường chủ quan, chỉ hành động khi bão sắp đổ bộ. Giờ thì khác, chúng tôi lên kế hoạch chi tiết từ 5 ngày trước. Nếu có tàu hàng xin cập cảng, yêu cầu là phải đi thẳng, không được ghé lại để tránh dồn ứ", ông Quang nhấn mạnh.

Không chủ quan trước bão lớn

Cũng trong chiều 5.11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông. Đây là khu vực trũng thường xuyên ngập sâu trong mùa mưa bão.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 Kalmaegi tại vùng trũng Lạc Điền ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại đây, ông Tuấn gặp gỡ, trò chuyện với người dân để nắm tình hình thực tế. Ông Đoàn Thanh Phong (49 tuổi, ở thôn Lạc Điền) cho biết gia đình đã sẵn sàng ứng phó với mưa bão: "Nhà tôi có hai tầng khá kiên cố nên có thể tiếp nhận vài hộ dân trong diện di dời sang ở tạm".

Ông Tuấn nhắc nhở người dân: "Đây là cơn bão rất lớn, diễn biến phức tạp, người dân không được chủ quan, cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng".

Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, kiểm tra điểm sơ tán Trường tiểu học số 2 Phước Thắng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, khu vực này mỗi mùa mưa có thể ngập kéo dài cả tháng. Mấy ngày trước, bà con còn chủ quan, không muốn di dời. Nhưng nhờ tuyên truyền, vận động và cập nhật thông tin liên tục, đến nay người dân đã đồng thuận. Một số hộ dân xin quay lại nhà cho gà ăn trong thời gian di dời, nhưng chính quyền kiên quyết không cho phép, để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Dự kiến 9 giờ sáng mai 6.11, sẽ hoàn tất di dời 9.000 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt", ông Nam nói.