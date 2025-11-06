Sơ tán trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ: Chuyện ấm lòng của người miền biển

Trong không gian nhà văn hóa tổ dân phố Phước Lý (phường Sông Cầu, Đắk Lắk), 92 hộ dân được sơ tán, di dời đến nơi an toàn vừa ngồi ăn những hộp cơm nóng, vừa trò chuyện trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Bữa cơm ấm áp dành cho người dân ở khu vực tránh bão Kalmaegi (bão số 13) ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư tổ dân phố Phước Lý cho biết, hiện địa phương có 17 hộ dân/41 nhân khẩu sát biển có nguy cơ bị ảnh hưởng triều cường đã được sơ tán, di dời đến 2 địa điểm an toàn là nhà văn hóa tổ dân phố và nhà hàng Hùng Thủy. Tại đây, người dân được hỗ trợ nơi ngủ nghỉ, cơm nước đầy đủ để yên tâm tránh bão.

Bà Nguyễn Thị Nhị (75 tuổi) chia sẻ: "Nhà tôi ở sát biển, hôm qua nước đã leo lên cận bờ sợ vào nhà lắm. Chiều hôm qua địa phương đã đến hỗ trợ xe chở chúng tôi di dời đến nơi an toàn. Ở đây tôi yên tâm lắm, cơm nước được lo đầy đủ".

92 hộ dân ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) có nguy cơ ảnh hưởng bởi triều cường được di dời đến nơi an toàn ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cùng cảnh ngộ, bà Lâm Thị Biết (77 tuổi) cũng cảm thấy yên tâm khi được địa phương di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão từ sớm. "Người già như chúng tôi nghe tin bão vào thì lo lắm, ở sát biển nên rất sợ triều cường, người còn tài sản còn. Được địa phương chở đến tận nơi an toàn còn lo cơm nước nên tôi mừng và cũng yên tâm tránh bão", bà Biết bày tỏ.

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, trong chiều tối 5.11, địa phương đã di dời 92 hộ dân với khoảng 336 nhân khẩu tại 4 tổ dân phố gồm: Dân Phú 2, Từ Nham, Phước Lý, Vịnh Hoà có nguy cơ ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn.

Người dân bày tỏ sự cảm kích khi được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Thạch cho hay, người dân đến nhà người thân, di dời đến nhà văn hóa tổ dân phố, trường học, nhà nghỉ. Tại các điểm tránh trú do ảnh hưởng bão, người dân vẫn sinh hoạt bình thường và có thể yên tâm khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Tại xã Xuân Cảnh, lực lượng chức năng đã vận động di dời 50 hộ với 149 nhân khẩu đến nơi ở an toàn; riêng thôn Hòa An, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, 29 hộ với 68 nhân khẩu cũng đã được đưa đến điểm tránh trú tập trung.