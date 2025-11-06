Thủ tướng yêu cầu 7 tỉnh, thành sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay tránh bão Kalmaegi

Thủ tướng vừa có công điện gửi 7 tỉnh, thành và lãnh đạo các bộ yêu cầu ứng phó khẩn cấp với bão Kalmaegi (bão số 13).

Bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và vẫn đang di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 30 - 35 km/giờ) hướng về phía vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ nước ta.

Công an Gia Lai hỗ trợ người dân sơ tán ẢNH: C.A GIA LAI

Theo dự báo, bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị - Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14 - 15, giật cấp 17, trên đất liền từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16.

Bão gây sóng biển ven bờ cao từ 3 - 8 m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm đối với các tàu, thuyền trên biển và ở nơi neo đậu, đặc biệt là lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp, các công trình và hoạt động ven biển.

Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm, các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150 - 300 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.

Đóng cửa 5 sân bay miền Trung do bão Kalmaegi

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh thành từ Quảng Trị - Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tàu, thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão.

Trong đó, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng 6.11 (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ).

Địa phương quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân). Hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ chiều nay.