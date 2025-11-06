Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Vướng bão Kalmaegi: Dừng giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2025, sở ra công văn khẩn

Lâm Viên
06/11/2025 12:30 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc về việc dừng tổ chức giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail năm 2025 vì bão Kalmaegi (bão số 13) đang sắp đổ bộ vào đất liền.

Sáng 6.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc số 2120/SVHTTDL-QLTDTT về việc dừng tổ chức giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail năm 2025 để ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13)

Vướng bão Kalmaegi: Dừng giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2025, sở ra công văn khẩn- Ảnh 1.

Dừng tổ chức giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail năm 2025 vì bão Kalmaegi (bão số 13)

ẢNH: CTV

Văn bản nêu rõ, căn cứ Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5.11.2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão Kalmaegi.

Theo kế hoạch vào thời điểm bão Kalmaegi đổ bộ, tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra giải LamDong Trail do Công ty CP Nón Xanh tổ chức (từ ngày 7-9.11.2025). Giải quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Vướng bão Kalmaegi: Dừng giải chạy địa hình Lâm Đồng Trail 2025, sở ra công văn khẩn- Ảnh 2.

Giải chạy marathon xuyên rừng ở Đà Lạt

ẢNH: CTV

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Để đảm bảo tập trung lực lượng triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các vận động viên tham gia giải. Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty CP Nón Xanh hoãn việc tổ chức giải chạy Vietnam Highlands Trail, Lâm Đồng 2025.

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các chỉ đạo của cơ quan thẩm quyền về việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, có văn bản báo cáo xin phép tổ chức sự kiện trên vào thời điểm thích hợp khác. Sở VH-TT-DL đề nghị Công ty CP Nón Xanh nghiêm túc triển khai thực hiện

