Nam Trung bộ căng mình ứng phó bão Kalmaegi

Ngày 5.11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đồng loạt triển khai kịch bản ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi) trên ba khu vực trọng yếu: trên biển, vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Công tác ứng phó bão ở các tỉnh Nam Trung bộ trở nên hết sức khẩn trương khi thông tin bão số 13 di chuyển nhanh vào đất liền, dự kiến mạnh lên, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào ngày 6.11. Từ các ngõ làng, bến cảng đến các khu phố trung tâm, người dân chạy đua với thời gian, tất bật chằng chống mái tôn, kê cao đồ đạc, đưa tàu thuyền đi tránh trú, tranh thủ thu hoạch tôm cá.

Chính quyền địa phương lập các tổ kiểm tra thường xuyên, huy động lực lượng quân đội, công an để tuyên truyền, vận động ngư dân và tổ chức sơ tán người dân trên biển, miền núi và vùng nguy hiểm, nhằm đảm bảo tất cả tàu thuyền và hộ dân đều an toàn trước khi bão ập vào. Nhiều tỉnh đã ra lệnh cấm biển từ ngày 6.11.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tránh bão số 13 (Kalmaegi) tại cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ gây gió rất mạnh, cấp rủi ro thiên tai ngang bão Yagi

K IÊN QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯỜI Ở TRÊN BIỂN

Theo dự báo của Bộ NN-MT, đường đi và tác động của bão Kalmaegi có khả năng tương tự các cơn bão Damrey năm 2017 và Molave năm 2020. Những vùng ven biển từng chịu thiệt hại nặng nề do các cơn bão này như vịnh Quy Nhơn (Gia Lai), vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) cần hết sức cảnh giác.

Tại vịnh Quy Nhơn và đầm Thị Nại, chiều qua 5.11, PV ghi nhận hàng trăm tàu hàng và tàu cá của ngư dân được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn để tránh trú bão. Các lực lượng bộ đội biên phòng, công an phối hợp cùng chính quyền địa phương không chỉ hướng dẫn vị trí neo đậu mà còn vận động các chủ lồng bè chằng chống và rời khỏi vùng nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp bách được xác định rõ: 100% lực lượng và phương tiện phải đến từng chủ tàu để tuyên truyền, hướng dẫn neo đậu và yêu cầu rời tàu trước ngày 6.11, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng biên phòng Gia Lai giúp ngư dân sơ tán tài sản ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Ông Vũ Thế Quang, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, cho biết đến trưa 5.11, hơn 100 tàu hàng và tàu công trình tại vịnh Quy Nhơn đã được đưa đến nơi trú tránh bão an toàn, chỉ còn 8 tàu lai trực cứu hộ, cứu nạn. Cảng đã tạm dừng làm hàng và hoàn tất chằng chống 80% container, nhà kho. Ông Quang nhấn mạnh bài học từ bão Damrey 2017: "Nguyên tắc hiện nay là tránh bão chứ không chống bão. Bắt buộc phải di chuyển hết tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lên kế hoạch chi tiết trước bão, không để đến sát giờ mới hành động".

Dọc bờ biển tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), nhiều ngư dân chủ động thuê xe cẩu đưa thuyền lên bờ. Ông Nguyễn Cả (56 tuổi, KP.2, P.Tuy Hòa) chia sẻ: "Thuyền là phương tiện mưu sinh duy nhất. Nghe tin bão, tôi phải kéo lên bờ để yên tâm, gió lớn đánh va vào đá là hư hỏng hết. Mất thuyền thì không biết bám biển bằng gì".

Ngư dân Đắk Lắk gấp rút thu hoạch tôm hùm, bán tháo để tránh rủi ro ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tại vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk), thủ phủ tôm hùm của Phú Yên cũ, hơn 129.000 lồng tôm thịt và 395 lồng ương được người dân gấp rút thu hoạch, bán tháo để tránh rủi ro. Bà Trần Thị Mỹ (47 tuổi, khu phố Mỹ Thành, P.Xuân Đài) cho biết giá bán giảm hơn 50.000 - 70.000 đồng/kg so với ngày thường, nhưng "phải chấp nhận để giảm thiệt hại".

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND P.Xuân Đài, khẳng định lực lượng chức năng đã hướng dẫn neo, chằng và yêu cầu toàn bộ lao động trên bè vào bờ trước 12 giờ ngày 6.11, nếu không sẽ cưỡng chế.

Tại Khánh Hòa, dọc vịnh Vân Phong và Đầm Môn, ngư dân cũng bán tháo cá, tôm hùm với giá thấp hơn 20 - 25% để thu hồi vốn. Anh Thiều Quang Khánh, chủ 34 lồng tôm hùm, nhắc lại bài học bão Damrey: "Nếu không bán sớm có khi mất trắng. Năm nay ai cũng cẩn thận hơn, không dám chủ quan".

Cảng cá Hòn Rớ (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) tấp nập tàu xuống cá vào ngày 5.11 ẢNH: BÁ DUY

Cảng Vạn Giã (xã Vạn Ninh, Khánh Hòa) cũng nhộn nhịp từ sáng sớm, hàng chục tàu đầy cá cập bến. Ông Nguyễn Văn Vinh (xã Vạn Ninh) nói: "Năm 2017, chúng tôi mất trắng vì bão Damrey. Bây giờ cứ dự báo bão mạnh là phải bán sớm. Còn người là còn tất cả".

C ƯỠNG CHẾ NẾU KHÔNG CHẤP HÀNH SƠ TÁN

Không chỉ trên biển, các tỉnh Nam Trung bộ đang khẩn trương gia cố nhà cửa và sơ tán dân ở vùng nguy hiểm. Ông Nguyễn Hiền (66 tuổi, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai) cùng hàng xóm tất bật chằng chống nhà cửa, kê đồ đạc lên cao và đưa tàu thuyền vào nơi trú bão. Ông nhớ lại: "Năm 1986, bão cấp 12 sóng cao 6 m đã ập vào tận nhà. Năm nay bão cấp 14 dự báo đi thẳng vào Gia Lai, thật khủng khiếp".

Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), thăm một điểm sơ tán tập trung ẢNH: ĐỨC NHẬT

Xã Tuy Phước Đông (Bình Định cũ) nằm cuối nguồn nhiều con sông ở Gia Lai, thường xuyên bị ngập lụt khi mưa bão, cũng là địa phương có số hộ dân phải sơ tán lớn với 9.639 hộ (36.208 nhân khẩu), trong đó 142 hộ (495 nhân khẩu) sơ tán tập trung. Chính quyền xã đã chuẩn bị đầy đủ hậu cần; phối hợp với đại lý cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tránh trú bão. Các điểm sơ tán được bố trí tại nhà văn hóa, trường học hai tầng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, cho biết: "Ban đầu người dân còn chủ quan, nhưng nhờ tuyên truyền, vận động, đến nay đã đồng thuận di dời. Một số hộ xin trở lại cho gà ăn, nhưng chính quyền kiên quyết không cho phép để đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Tỉnh Gia Lai đã xác định bốn điểm sạt lở nguy cơ cao: núi Gành (xã Đề Gi, 66 hộ/300 người), núi Cấm (xã Cát Tiến, 64 hộ/232 người), thôn Trà Cong (xã An Hòa, 77 hộ/257 người) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn, 40 hộ/132 người). Theo kế hoạch, tổng sơ tán dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 93.000 hộ với gần 340.000 người. Tính đến 17 giờ ngày 5.11 toàn tỉnh mới sơ tán được 1.888 hộ với hơn 5.800 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương chủ động mọi tình huống, không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và vật tư thiết yếu cho vùng sơ tán. Gia Lai đã thống nhất phương án hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với người tiếp nhận người sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) trao đổi với người dân về công tác phòng chống bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã đồng loạt đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại các khu vực xung yếu, lập sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh xuống địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó bão.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo từng tình huống. Đặc biệt, các địa phương ven biển phải kiểm đếm, yêu cầu toàn bộ lồng bè nuôi trồng thủy sản di chuyển vào bờ an toàn trước 12 giờ ngày 6.11. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp cần chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối không để người dân qua lại.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (giữa) kiểm tra một khu vực có nguy cơ sạt lở ẢNH: BÁ DUY

Lực lượng công an tỉnh Gia Lai vận động ngư dân lên bờ tránh bão số 13 ẢNH: TRỊ BÌNH

Người dân phía đông tỉnh Gia Lai sơ tán tài sản trước khi bão số 13 đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, động viên một người dân tại điểm sơ tán tập trung ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sợ mất trắng, ngư dân Khánh Hòa thu hoạch sớm, bán tháo cá trước bão số 13 ẢNH: BÁ DUY