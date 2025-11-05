Đà Nẵng khẩn trương sơ tán dân, ứng phó bão Kalmaegi trước ngày 6.11

Chiều 5.11, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 Kalmaegi, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, bão số 13 Kalmaegi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ, khả năng mạnh lên cấp 14 - 17, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng hỗ trợ đưa tàu thuyền lên bờ để ứng phó với bão số 13 Kalmaegi ẢNH: NGỌC THƠM

Tại TP.Đà Nẵng, gió mạnh có thể đạt cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc sơ tán, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn trước 12 giờ ngày 6.11. Đồng thời, các địa phương phải rà soát, xây dựng phương án cụ thể, tổ chức chằng chống nhà cửa, công trình công cộng và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, phương tiện cứu hộ.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ triển khai nghiêm túc phương án ứng phó bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ người dân chằng, chống nhà cửa ẢNH: NGỌC THƠM

Cùng ngày, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân giúp dân ứng phó bão số 13 Kalmaegi. Tại xã biên giới La Êê, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng La Êê hỗ trợ 5 hộ dân thôn Pa Lan thu hoạch khẩn trương hơn 1 ha lúa nương đã chín trên đồi Bhơr, tránh thiệt hại do mưa bão.

Ở xã Hùng Sơn, Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp chính quyền địa phương di dời 10 hộ dân thôn H'juh có nguy cơ sạt lở đến khu tái định cư an toàn.

Chiến sĩ Đồn biên phòng La Êê hỗ trợ người dân gặt lúa chạy bão ẢNH: NGỌC THƠM

Trong khi đó, tại xã Núi Thành, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà hỗ trợ các trường học, hộ dân gia cố công trình, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

UBND TP.Đà Nẵng kêu gọi người dân theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương để ứng phó với bão số 13 Kalmaegi.