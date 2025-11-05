Sạt lở uy hiếp nhiều nhà dân vùng cao Khe Sanh, Quảng Trị

Ngày 5.11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày qua, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Sạt lở đất khiến sân nhà bà Thương bị sụt lún hoàn toàn ẢNH: BÁ HOÀNG

Trên tuyến tỉnh lộ 587, có 4 điểm bị sạt lở taluy âm khiến hư hỏng mặt đường, đất đá trôi đi khoét hàm ếch gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua khu vực này. Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo, cấm người dân đi lại khu vực này, đồng thời vận động một nhà dân cho mượn đất để mở tuyến đường tạm.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Thương di dời tài sản đến nơi an toàn ẢNH: BÁ HOÀNG

Cũng trong sáng nay, tại nhà của bà Nguyễn Thị Thương (ở khối phố 2, xã Khe Sanh) xuất hiện một đoạn sạt lở nghiêm trọng khiến toàn bộ phần sân nhà bị sụt lún, bên trong tường nhà xuất hiện các vết nứt.

Sạt lở nghiêm trọng tạo hàm ếch trên tuyến tỉnh lộ 587 ẢNH: BÁ HOÀNG

“Do mưa kéo dài nhiều ngày nên trước phần sân nhà của gia đình từ mấy hôm trước đã xuất hiện các vết rạn nứt. Đến rạng sáng nay 5.11, toàn bộ phần sân của gia đình bị sụt lún. Trên tường và sàn nhà bắt đầu có vết nứt, khu vực vườn quanh nhà cũng có sạt lở theo vệt kèm nước chảy ra”, bà Thương nói.

Một nhà dân tại thôn Tà Rùng bị đất đá sạt lở tràn vào ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại thôn Tà Rùng, một lượng lớn đất đá cũng sạt lở tràn vào nhà dân. UBND xã Khe Sanh đã khẩn trương di dời 5 hộ dân ở thôn Tà Rùng và ở khối phố 2 (tổng cộng 18 nhân khẩu) đến nơi an toàn.



