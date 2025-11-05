Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Thông điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Trị

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/11/2025 10:55 GMT+7

Mưa lớn đã khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh (địa phận xã A Lưới 1, TP.Huế) bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng tá đất đá từ núi đổ xuống đường khiến giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Ngày 5.11, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP.Huế) cho biết, sáng nay lực lượng phòng thủ dân sự địa phương đã phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh.

TP.Huế: Thông điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Trị- Ảnh 1.

Hiện trường khu vực bị sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

ẢNH: PHI HOÀNG

Trước đó, tại Km 317+150P, đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã A Lưới 1 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng đất đá từ núi đổ xuống, làm giao thông tê liệt.

Đây là tuyến đường độc đạo nối các xã miền núi TP.Huế đi các xã miền núi phía tây Quảng Trị.

TP.Huế: Thông điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Trị- Ảnh 2.

Khối lượng đất đá lớn tràn xuống đường khiến giao thông tê liệt

ẢNH: PHI HOÀNG

Nhận được tin báo, lực lượng phòng thủ dân sự xã A Lưới 1 đã cùng ban quản lý đường bộ tiến hành rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời huy động phương tiện chuyên dụng cùng nhân lực để khắc phục sự cố.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tuyến đường này đã được thông xe.

TP.Huế: Thông điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nối Quảng Trị- Ảnh 3.

Đến 10 giờ cùng ngày, đoạn đường này đã thông xe

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng nay tại TP.Huế có mưa nhỏ, lũ tại nội đô đã rút dần, lực lượng xung kích đang khẩn trương dọn dẹp bùn non, làm sạch đường phố. Tuy nhiên, ở các xã xung yếu, như: Quảng Điền, Đan Điền, Phú Hồ, P.Hóa Châu, Thanh Thủy… vẫn còn nhiều nơi ngập lụt. Một số tuyến đường bị chia cắt, người dân đang sống chung nhiều ngày với lũ.


