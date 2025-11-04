Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 53 người chết và mất tích, 129 người bị thương

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến tối 4.11, đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung diễn ra cuối tháng 10, đầu tháng 11 đã khiến 53 người chết và mất tích.

Hàng nghìn ngôi nhà ở Đà Nẵng ngập sâu trong cơn "đại hồng thuỷ" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, có 45 người chết (Quảng Trị 7 người, Huế 15 người, Đà Nẵng 15 người, Quảng Ngãi 4 người, Lâm Đồng 4 người); 8 người mất tích (Quảng Trị 3 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Ngãi 2 người); 129 người bị thương (Quảng Trị 4 người, Huế 1 người, Đà Nẵng 117 người, Quảng Ngãi 7 người).

Mưa lũ cũng khiến 108 nhà bị sập, cuốn trôi (Huế 3 nhà, Đà Nẵng 78 nhà, Quảng Ngãi 27 nhà); 694 nhà bị hư hỏng (Hà Tĩnh 1 nhà, Huế 31 nhà, Đà Nẵng 546 nhà, Quảng Ngãi 97 nhà, Lâm Đồng 19 nhà); còn 47.717 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 4.047 nhà, Quảng Trị 12.017 nhà, Huế 15.615 nhà, Đà Nẵng 16.038 nhà).

Về nông nghiệp 11.323 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 522 ha, Huế 600 ha, Đà Nẵng 1.453 ha, Quảng Ngãi 444 ha, Lâm Đồng 8.304 ha); 2.850 ha cây ăn quả (Huế 255 ha, Đà Nẵng 58 ha, Quảng Ngãi 5 ha, Lâm Đồng 2.532 ha) hư hỏng; 152.186 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, còn 51 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 37 vị trí quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý (18 vị trí đường Hồ Chí Minh nhánh tây; 5 vị trí QL1, 11 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 3 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên); 14 vị trí do địa phương quản lý; 1.212.649 m3 đất, đá bị sạt lở; 67,7 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 37 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Mưa lũ cũng khiến 95.386 khách hàng đang mất điện (Quảng Trị 7.947 khách hàng, Huế 25.723 khách hàng, Đà Nẵng 61.605 khách hàng, Quảng Ngãi 111 khách hàng).

Để khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung, ngày 4.11, Bộ Quốc phòng đã điều động 16.626 lượt cán bộ chiến sĩ, 317 lượt phương tiện.

Trước đó, ngày 3.11, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký công điện số 6971/CĐ-BQP về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến mưa, lũ; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Chủ động giúp chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, xây dựng lại nhà bị đổ sập, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; đồng thời chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 13.