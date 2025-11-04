Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

2 người bị thương khi xử lý sự cố sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
04/11/2025 19:57 GMT+7

Trong khi xử lý sự cố sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh, nhiều khối đất đá đã đổ ập xuống, khiến 2 tài xế điều khiển máy múc và xe tải bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4.11, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở, hàng trăm khối đất đá từ trên núi đổ tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

2 tài xế bị thương khi khắc phục sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Xe múc và xe tải bị xô đổ khi đang khắc phục sạt lở, khiến 2 tài xế bị thương

ẢNH: TÂN KỲ

Để khắc phục, Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhiều máy móc, phương tiện vận tải đến hiện trường dọn đất đá, sớm thông tuyến trở lại.

Đến 16 giờ 40 cùng ngày, khi các công nhân đang triển khai khắc phục sạt lở thì đất, đá từ trên núi tiếp tục sạt lở xuống, khiến 1 chiếc máy múc và 1 xe tải bị xô đổ. Sự việc khiến 2 người (tài xế máy múc và tài xế xe tải) bị thương nặng ở tay, chân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 2 nạn nhân được các công nhân hỗ trợ đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.

2 tài xế bị thương khi khắc phục sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên đường ven biển Hà Tĩnh xảy ra sạt lở

ẢNH: TÂN KỲ

Ông Phạm Duy Thắng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đơn vị đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở, đồng thời cắt cử người phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

"Việc xử lý sạt lở tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Xuân tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới triển khai tiếp để đảm bảo an toàn", ông Thắng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, những ngày qua, trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn qua các xã, phường Cẩm Trung, Kỳ Xuân, Hải Ninh) liên tiếp xảy ra nhiều vị trí sạt lở, khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Vụ sạt lở núi Rú Rác Hà Tĩnh

Tin liên quan

Hiện trường núi Rú Rác sạt lở, đất đá trôi xuống như 'thác' ở Hà Tĩnh

Hiện trường núi Rú Rác sạt lở, đất đá trôi xuống như 'thác' ở Hà Tĩnh

Vụ sạt lở núi Rú Rác ở xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đã khiến hàng trăm khối đất đá từ phía trên đỉnh núi trôi tuột xuống như "thác", vùi lấp nhiều tài sản và đất sản xuất của các chủ trang trại phía bên dưới chân núi.

Khám phá thêm chủ đề

