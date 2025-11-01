Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Phong Nha, Lệ Thủy ngập sâu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/11/2025 12:33 GMT+7

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở xã Phong Nha và Lệ Thủy (Quảng Trị) ngập sâu, giao thông chia cắt; toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.600 hộ bị ngập do mưa lũ.

Sáng nay 1.11, UBND xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao tại thôn 3 Phúc Đồng và khu đập Cây Trung (thôn 1 Phúc Khê), có điểm ngập trên 1m. Chính quyền đã đặt biển cảnh báo, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, hạn chế qua lại vùng ngập.

Mưa lớn gây ngập sâu ở Phong Nha và lệ thủy , Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Phong Nha bị ngập lụt

ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, theo thông tin từ UBND xã Lệ Thủy, hiện có 176 nhà trên địa bàn xã đang bị ngập. Nhiều tuyến như đường Mai An, tỉnh lộ 564, các đường liên thôn, liên xóm tiếp tục ngập; đường 30 sạt lở mái taluy khoảng 50 m.

Quảng Trị mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Phong Nha, Lệ Thủy ngập sâu - Ảnh 2.

Nước lũ nhấn chìm tuyến đường ở Phong Nha

ẢNH: THANH LỘC

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, ghi nhận lúc 6 giờ ngày 1.11, mưa vẫn phổ biến 10 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; lũ sông Gianh xuống dưới báo động (BĐ) 1, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức BĐ 2 - BĐ 3.

Toàn tỉnh có 124 điểm ngập, 3.608 hộ (11.282 nhân khẩu) có nhà bị ngập, 518 hộ (1.558 nhân khẩu) đã sơ tán; 28.513 học sinh ở 103 điểm trường phải nghỉ học, 31 điểm bị sạt lở. Đã có 4 người chết, 1 mất tích, 3 người bị thương. Ngoài ra, hơn 101 ha hoa màu, gần 2 km kênh mương, 2 km bờ sông, 31 điểm giao thông hư hỏng; gần 5,5 ha thủy sản thiệt hại. Các lực lượng chức năng tiếp tục căng biển báo, trực gác tại ngầm tràn, chủ động phương án di dời đảm bảo an toàn.

TRỰC TIẾP: Miền Trung kiên cường chống lũ lịch sử

Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn

Sáng nay 1.11, UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết thi thể cháu bé được phát hiện trong đêm qua 31.10, cách vị trí gặp nạn khoảng 100 m. Hiện chính quyền đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30.10, nhóm 3 em nhỏ ở thôn Hướng Phương (xã Quảng Trạch) đi qua đập tràn thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi; 2 em được cứu sống, 1 em mất tích.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

