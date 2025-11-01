Quảng Trị mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Phong Nha, Lệ Thủy ngập sâu

Sáng nay 1.11, UBND xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao tại thôn 3 Phúc Đồng và khu đập Cây Trung (thôn 1 Phúc Khê), có điểm ngập trên 1m. Chính quyền đã đặt biển cảnh báo, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, hạn chế qua lại vùng ngập.

Nhiều khu vực ở Phong Nha bị ngập lụt ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, theo thông tin từ UBND xã Lệ Thủy, hiện có 176 nhà trên địa bàn xã đang bị ngập. Nhiều tuyến như đường Mai An, tỉnh lộ 564, các đường liên thôn, liên xóm tiếp tục ngập; đường 30 sạt lở mái taluy khoảng 50 m.

Nước lũ nhấn chìm tuyến đường ở Phong Nha ẢNH: THANH LỘC

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, ghi nhận lúc 6 giờ ngày 1.11, mưa vẫn phổ biến 10 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; lũ sông Gianh xuống dưới báo động (BĐ) 1, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức BĐ 2 - BĐ 3.

Toàn tỉnh có 124 điểm ngập, 3.608 hộ (11.282 nhân khẩu) có nhà bị ngập, 518 hộ (1.558 nhân khẩu) đã sơ tán; 28.513 học sinh ở 103 điểm trường phải nghỉ học, 31 điểm bị sạt lở. Đã có 4 người chết, 1 mất tích, 3 người bị thương. Ngoài ra, hơn 101 ha hoa màu, gần 2 km kênh mương, 2 km bờ sông, 31 điểm giao thông hư hỏng; gần 5,5 ha thủy sản thiệt hại. Các lực lượng chức năng tiếp tục căng biển báo, trực gác tại ngầm tràn, chủ động phương án di dời đảm bảo an toàn.

