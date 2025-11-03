Hình ảnh Huế bị nước lũ bao vây lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày

Hôm nay 3.11, sau những trận mưa lớn liên tiếp, TP.Huế một lần nữa chìm trong nước lũ đục ngầu, đánh dấu đợt ngập lụt diện rộng lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày.
Đợt mưa lớn trong ngày hôm qua 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) dâng lên nhanh chóng, vượt mức báo động 3, nước lũ tràn vào các khu vực đô thị. Lần này, nước lên nhanh và bao phủ một diện tích lớn, biến nhiều tuyến đường chính thành sông.
Nhìn từ trên cao, một phần của thành phố như bị cắt đôi bởi dòng nước lũ màu vàng đục. Các trục đường lớn, vốn là huyết mạch giao thông, nay trở thành những kênh nước mênh mông, chia cắt các khu dân cư.
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị phương án ứng phó cho những diễn biến mưa lũ phức tạp tiếp theo.
Bình luận (0)