Thời sự

Hình ảnh Huế bị nước lũ bao vây lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/11/2025 15:48 GMT+7

Hôm nay 3.11, sau những trận mưa lớn liên tiếp, TP.Huế một lần nữa chìm trong nước lũ đục ngầu, đánh dấu đợt ngập lụt diện rộng lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày.

Đợt mưa lớn trong ngày hôm qua 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) dâng lên nhanh chóng, vượt mức báo động 3, nước lũ tràn vào các khu vực đô thị. Lần này, nước lên nhanh và bao phủ một diện tích lớn, biến nhiều tuyến đường chính thành sông.

Nhìn từ trên cao, một phần của thành phố như bị cắt đôi bởi dòng nước lũ màu vàng đục. Các trục đường lớn, vốn là huyết mạch giao thông, nay trở thành những kênh nước mênh mông, chia cắt các khu dân cư.

- Ảnh 1.

Sáng 3.11, lũ trên sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Huế biến thành sông

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 2.

Người dân phải dầm mình trong lũ, tìm cách di chuyển ra bên ngoài để mua thêm thực phẩm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 3.

Hai tuyến đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng dọc bờ sông An Cựu tiếp tục ngập sâu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 4.

Nước sông Hương dâng ngập một số trình di tích Cố đô Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 5.

Đường Đống Đa ngập sâu, phương tiện di chuyển lúc này là ghe, xuồng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 6.

Một ô tô khách bị chủ "bỏ quên" trên đường Nguyễn Trường Tộ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 7.

Lũ từ sông Hương tràn vào các tuyến đường nội đô thành phố

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 8.

Bì bõm lội trong dòng nước bạc trên đường Nguyễn Trường Tộ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 9.

Đường Nguyễn Huệ bị ngập sâu, giao thông tê liệt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

- Ảnh 10.

Một đoạn đường Hai Bà Trưng ngập sâu trong nước lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị phương án ứng phó cho những diễn biến mưa lũ phức tạp tiếp theo.

Vừa dọn dẹp, khắc phục hàng tá bùn non sau lũ, chiều nay 2.11, do lượng mưa lớn từ đầu nguồn khiến lũ trên sông Hương tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
