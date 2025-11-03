Hình ảnh Huế bị nước lũ bao vây lần thứ 3 trong chưa đầy 10 ngày

Đợt mưa lớn trong ngày hôm qua 2.11 đến sáng nay 3.11 đã khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ (TP.Huế) dâng lên nhanh chóng, vượt mức báo động 3, nước lũ tràn vào các khu vực đô thị. Lần này, nước lên nhanh và bao phủ một diện tích lớn, biến nhiều tuyến đường chính thành sông.

Nhìn từ trên cao, một phần của thành phố như bị cắt đôi bởi dòng nước lũ màu vàng đục. Các trục đường lớn, vốn là huyết mạch giao thông, nay trở thành những kênh nước mênh mông, chia cắt các khu dân cư.

Sáng 3.11, lũ trên sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở Huế biến thành sông ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân phải dầm mình trong lũ, tìm cách di chuyển ra bên ngoài để mua thêm thực phẩm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hai tuyến đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng dọc bờ sông An Cựu tiếp tục ngập sâu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước sông Hương dâng ngập một số trình di tích Cố đô Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đường Đống Đa ngập sâu, phương tiện di chuyển lúc này là ghe, xuồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một ô tô khách bị chủ "bỏ quên" trên đường Nguyễn Trường Tộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lũ từ sông Hương tràn vào các tuyến đường nội đô thành phố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bì bõm lội trong dòng nước bạc trên đường Nguyễn Trường Tộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đường Nguyễn Huệ bị ngập sâu, giao thông tê liệt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một đoạn đường Hai Bà Trưng ngập sâu trong nước lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị phương án ứng phó cho những diễn biến mưa lũ phức tạp tiếp theo.