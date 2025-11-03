Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh

Huy Đạt
Huy Đạt
03/11/2025 23:21 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng) bị sụt lún, có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời trang thiết bị và học sinh.

Tối 3.11, ông Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến điểm trường thôn 1 (Tak Ngo) xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ sạt lở, buộc nhà trường phải di dời toàn bộ trang thiết bị học tập để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh- Ảnh 1.

Điểm trường Tak Ngo hư hỏng một số công trình, đất sụt lún sâu sau nhiều ngày mưa lớn, đe dọa an toàn của học sinh

ẢNH: H.Đ

Điểm trường Tak Ngo có 34 học sinh, gồm 14 em lớp 1 và 20 em lớp 2. Điểm trường này thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, các em học sinh từ lớp 3 sẽ đến học bán trú tại trường, lớp 1 và lớp 2 học tại điểm trường.

Theo ông Vỹ, từ ngày 30.10 do mưa lớn kéo dài khiến mặt bằng khuôn viên trường bắt đầu sụt lún, nứt gãy và đến nay đã mất an toàn hoàn toàn. 

Mưa lớn vừa qua đã khiến cả hai dãy phòng học gồm khu nhà cũ xây cách đây 7 năm và khu nhà mới hoàn thiện tháng 8.2025 đều bị hư hỏng nặng.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh- Ảnh 2.
Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh- Ảnh 3.
Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh- Ảnh 4.

Đợt mưa lớn kéo dài đã khiến điểm trường Tak Ngo sau mưa lớn, tường nứt, nền sụp, bàn ghế ngổn ngang.

Do mưa lớn kéo dài, đường lên điểm trường bị chia cắt, trơn trượt, nguy hiểm nên giáo viên và người dân chỉ có thể tổ chức di dời khi thời tiết tạm ổn định. Trong ngày 3.11, toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị được chuyển về nhà văn hóa thôn Kon Pin, cách điểm trường khoảng 1 km. 

"Các em học sinh sẽ được bố trí học tạm tại khu vực trung tâm xã Trà Linh trong thời gian tới", ông Vỹ thông tin.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh- Ảnh 5.

Giáo viên cùng người dân vận chuyển trang thiết bị học tập về nhà văn hóa Kon Pin

ẢNH: H.Đ

Những ngày qua, khu vực miền núi TP.Đà Nẵng liên tục có mưa to đến rất to, gây sạt lở một số tuyến đường và khu dân cư. Chính quyền địa phương và các trường học đang chủ động rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh vùng cao trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Đà Nẵng: Một điểm trường sạt lở, nguy cơ đổ sập chỉ sau 3 tháng khánh thành

Đà Nẵng: Một điểm trường sạt lở, nguy cơ đổ sập chỉ sau 3 tháng khánh thành

Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất nghiêm trọng khiến điểm trường Tak Ngo thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng) bị sụt lún, nền đất có dấu hiệu nứt toác và có nguy cơ đổ sập.

