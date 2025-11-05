Hứng lượng mưa đứng thứ 2 lịch sử thế giới, đường lên Bạch Mã tê liệt

Ngày 5.11, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lớn cực đoan cuối tháng 10 vừa qua tại Vườn quốc gia Bạch Mã gửi các cấp có thẩm quyền.

Theo đó, tuyến đường nối QL1 lên Bạch Mã đã bị sạt lở nghiêm trọng làm tê liệt giao thông hoàn toàn.

Sạt lở đã làm "bay" tuyến đường lên Vườn quốc gia Bạch Mã khiến giao thông tê liệt hoàn toàn ẢNH: VQG BẠCH MÃ CUNG CẤP

Báo cáo của Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn cực đoan, kéo dài từ ngày 26 - 30.10, lượng mưa đo được bởi hệ thống đo mưa Vrain tại Vườn quốc gia Bạch Mã đỉnh điểm đạt 1.739,6 mm trong thời điểm từ ngày 26 - 27.10, vượt lượng mưa lớn nhất Việt Nam từng ghi nhận trước đó và xếp thứ 2 thế giới từng ghi nhận.

Mưa lớn và kéo dài đã làm tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng nối QL1 - đỉnh Bạch Mã sạt lở tại vị trí Km 9+500 và Km 12+00.

Trong đó, tại Km 9+500, xảy ra sạt lở taluy âm dài khoảng 25 m, xói hàm ếch vào mặt đường từ 0,5 - 1 m; tại Km 12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái taluy dương, kè đá taluy âm và mặt đường, chiều dài khu vực sạt khoảng 100 m, sâu nhất từ 30 - 50 m gây hư hỏng chia cắt tuyến, không thể lưu thông.

Mức độ sạt lở rất lớn làm tê liệt giao thông hoàn toàn ẢNH: VQG BẠCH MÃ CUNG CẤP

Ngoài ra, sạt lở tại vị trí này làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, dẫn đến mất điện và mất an toàn trong sử dụng điện tại khu vực.

Sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt

Bên cạnh đó, tuyến đường hoàn trả tuần tra bảo vệ rừng dọc theo cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Vườn quốc gia Bạch Mã cũng bị sạt lở tại nhiều vị trí, đặc biệt là các điểm vượt suối (trên 10 vị trí) đều bị hư hỏng, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại 2 trạm kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang.

Hiện lực lượng kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để đảm bảo sinh hoạt và công tác.

Các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng còn lại chủ yếu bị đất đá tràn ra mặt đường và cây gãy đổ, chưa ghi nhận hư hại nghiêm trọng.

Sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống, chắn hết đường lên Bạch Mã ẢNH: VQG BẠCH MÃ CUNG CẤP

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin về các điểm sạt lở trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng QL1 - đỉnh Bạch Mã, đơn vị đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ thiệt hại, căng dây cảnh báo, lắp đặt biển báo nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ du lịch thông báo đến các tổ chức, đơn vị có liên quan để ngưng toàn bộ các hoạt động lên Bạch Mã nhằm bảo đảm an toàn".

Trước thời điểm xảy ra mưa lớn, Ban giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã đã chỉ đạo khẩn đối với lực lượng kiểm lâm, yêu cầu rút toàn bộ lực lượng tuần tra ra khỏi rừng để đảm bảo an toàn.

Theo đó, các trạm kiểm lâm được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và tài sản; tổ chức kiểm tra, khơi thông cống rãnh, đảm bảo thoát nước trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng QL1 - đỉnh Bạch Mã. Sau khi mưa lớn tạm dứt, Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình ảnh hưởng do mưa lũ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.