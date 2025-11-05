Các hồ đập Gia Lai xả nước tối đa trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Tối 5.11, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác ứng phó với bão Kalmaegi.



Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi đã đi vào biển phía đông. Hồi 16 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Người dân hối hả đưa thuyền thúng lên bờ trước khi bão Kalmaegi ập đến ẢNH: ĐỨC NHẬT

Toàn tỉnh Gia Lai dự kiến sơ tán 93.000 hộ với gần 340.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đến 18 giờ ngày 5.11, mới có hơn 2.200 hộ với gần 7.000 người được di dời an toàn. Hiện vẫn còn 27 xã, phường phía đông tỉnh chưa cập nhật số liệu di chuyển dân trên hệ thống phần mềm theo dõi.

Tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với người tiếp nhận người sơ tán.

Trong khi đó, công tác thu hoạch mùa màng và thủy sản được triển khai khẩn trương. Toàn tỉnh đã thu hoạch gần 50.000 ha lúa, hơn 31.000 ha ngô, trên 19.200 ha rau các loại, cùng 248 tấn cá, tôm lồng bè, nhằm giảm thiệt hại trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 283 hồ chứa, trong đó phía đông tỉnh có 164 hồ, đạt 48% dung tích thiết kế, còn phía tây tỉnh có 119 hồ, đạt 76% dung tích thiết kế.

Về địa hình, khu vực phía đông tỉnh được đánh giá có 15 khu vực nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực nguy cơ sạt lở thấp và 7 khu vực có thể bị chia cắt khi xảy ra sạt lở.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao cách làm sáng tạo và chủ động của tỉnh Gia Lai. “Tỉnh đã móc hầu bao hỗ trợ từng người dân di dời và chủ động kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao hơn mức cảnh báo, thể hiện sự chủ động rất lớn trong công tác phòng chống bão", ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Người dân Quy Nhơn gấp rút chằng chống nhà cửa, tài sản trước khi bão đổ bộ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh và khi đổ bộ vào đất liền sẽ hướng trực tiếp vào Quy Nhơn. Dự kiến khoảng 21 giờ ngày 6.11, bão sẽ tiếp cận đất liền, đúng vào thời điểm triều cường cao nhất, khiến mực nước dâng rất cao. Cùng với sức gió mạnh, bão sẽ tạo ra sóng lớn dự kiến cao khoảng 7 - 8 m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sóng đánh mạnh vào khu vực ven biển.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến ngày mai (6.11) phải thực hiện xả nước mức tối đa. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày mai. Đặc biệt, cấm đường tuyệt đối, từ 18 giờ không cho người dân ra ngoài đường ở khu vực phía đông của tỉnh", ông Hiệp nhấn mạnh.







