Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Các hồ đập Gia Lai xả nước tối đa trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Đức Nhật
Đức Nhật
05/11/2025 22:47 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi ở Gia Lai xả nước tối đa để chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi.

Tối 5.11, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi đã đi vào biển phía đông. Hồi 16 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Đề nghị các hồ đập xả nước tối đa đón bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Người dân hối hả đưa thuyền thúng lên bờ trước khi bão Kalmaegi ập đến

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Toàn tỉnh Gia Lai dự kiến sơ tán 93.000 hộ với gần 340.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đến 18 giờ ngày 5.11, mới có hơn 2.200 hộ với gần 7.000 người được di dời an toàn. Hiện vẫn còn 27 xã, phường phía đông tỉnh chưa cập nhật số liệu di chuyển dân trên hệ thống phần mềm theo dõi.

Tỉnh Gia Lai thống nhất hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp sơ tán và 20.000 đồng/ngày/người đối với người tiếp nhận người sơ tán.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Trong khi đó, công tác thu hoạch mùa màng và thủy sản được triển khai khẩn trương. Toàn tỉnh đã thu hoạch gần 50.000 ha lúa, hơn 31.000 ha ngô, trên 19.200 ha rau các loại, cùng 248 tấn cá, tôm lồng bè, nhằm giảm thiệt hại trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 283 hồ chứa, trong đó phía đông tỉnh có 164 hồ, đạt 48% dung tích thiết kế, còn phía tây tỉnh có 119 hồ, đạt 76% dung tích thiết kế.

Về địa hình, khu vực phía đông tỉnh được đánh giá có 15 khu vực nguy cơ sạt lở cao, 16 khu vực nguy cơ sạt lở thấp và 7 khu vực có thể bị chia cắt khi xảy ra sạt lở.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao cách làm sáng tạo và chủ động của tỉnh Gia Lai. “Tỉnh đã móc hầu bao hỗ trợ từng người dân di dời và chủ động kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao hơn mức cảnh báo, thể hiện sự chủ động rất lớn trong công tác phòng chống bão", ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Đề nghị các hồ đập xả nước tối đa đón bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Người dân Quy Nhơn gấp rút chằng chống nhà cửa, tài sản trước khi bão đổ bộ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bão Kalmaegi có cường độ rất mạnh và khi đổ bộ vào đất liền sẽ hướng trực tiếp vào Quy Nhơn. Dự kiến khoảng 21 giờ ngày 6.11, bão sẽ tiếp cận đất liền, đúng vào thời điểm triều cường cao nhất, khiến mực nước dâng rất cao. Cùng với sức gió mạnh, bão sẽ tạo ra sóng lớn dự kiến cao khoảng 7 - 8 m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sóng đánh mạnh vào khu vực ven biển.

"Chúng tôi yêu cầu các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi từ nay đến ngày mai (6.11) phải thực hiện xả nước mức tối đa. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày mai. Đặc biệt, cấm đường tuyệt đối, từ 18 giờ không cho người dân ra ngoài đường ở khu vực phía đông của tỉnh", ông Hiệp nhấn mạnh.



Tin liên quan

Gia Lai tránh bão số 13 Kalmaegi, rút kinh nghiệm từ bão Damrey

Gia Lai tránh bão số 13 Kalmaegi, rút kinh nghiệm từ bão Damrey

Tỉnh Gia Lai khẩn trương di dời tàu thuyền, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13 Kalmaegi, rút kinh nghiệm sâu sắc từ thiệt hại bão Damrey 2017.

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 Sạt lở Gia Lai Cấm đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận