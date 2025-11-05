Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Kalmaegi tăng tốc trên Biển Đông, miền Trung mưa trên 600 mm

Đình Huy - Phan Hậu
05/11/2025 21:13 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển rất nhanh trên Biển Đông. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cấp gió rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 20 giờ ngày 5.11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 116 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 220 km về phía đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 760 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Bão Kalmaegi tăng tốc trên Biển Đông, miền Trung mưa trên 600 mm - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão Kalmaegi (bão số 13)

ẢNH: NCHMF

Trong 3 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông; cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 4 tại khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk; cấp 3 từ vùng biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng và khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk trong đêm và rạng sáng 7.11. Sau khi đổ bộ, bão giảm cấp nhanh do ma sát với đất liền.

Đến 7 giờ ngày 7.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông; trên khu vực biên giới phía tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Chi tiết khu vực chịu gió mạnh, mưa lớn do bão Kalmaegi

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8 - 11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6.11, vùng biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, sóng biển cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo từ chiều tối 6.11, khu vực ven biển từ Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn.

Từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Đáng chú ý, từ ngày 6 - 7.11, khu vực từ Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi mưa trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8.11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 - 8.11 khu vực bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi mưa trên 200 mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Xem thêm bình luận