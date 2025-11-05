Quân đội thành lập sở chỉ huy tiền phương, huy động 268.745 người ứng phó bão Kalmaegi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 16 giờ ngày 5.11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Các đơn vị trong quân đội ứng phó với bão Kalmaegi ẢNH: ĐX

Dự báo, từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Thành lập sở chỉ huy tiền phương

Để ứng phó với bão Kalmaegi, Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ban hành Công văn số 3841/CHCN-TT về việc thành lập sở chỉ huy tiền phương phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh dự kiến có bão đổ bộ, chuẩn bị phương án, kế hoạch, bản đồ, lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất để báo cáo đoàn công tác tại sở chỉ huy tiền phương.

Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tham mưu cho UBND tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết (phòng họp, công tác hậu cần...), thiết lập sở chỉ huy tiền phương (tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão. Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 10 giờ ngày 6.11.

Ngoài ra, để ứng phó với bão số 13, quân đội đã huy động 268.745 cán bộ, chiến sĩ 6.735 phương tiện các loại ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng từ Đà Nẵng - Khánh Hòa

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi gửi các đơn vị trong quân đội.

Bão Kalmaegi có vùng ảnh hưởng rất rộng ẢNH: WINDY

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung bộ; nắm chắc diễn biến của bão Kalmaegi; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất, phòng, tránh bão và mưa lũ sau bão.

Bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, rà soát các khu vực trọng điểm thiên tai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú...

Quân khu 4, 5, 7 phối hợp tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão; tổ chức lực lượng, phương tiện tại các trọng điểm nguy cơ xảy ra các sự cố, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh của bộ.

Viettel sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện, phối hợp với các quân khu 4, 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị cô lập... nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.