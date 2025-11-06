Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi

Tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn (P.Quy Nhơn, Gia Lai), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão Kalmaegi (bão số 13).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại cảng cá Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đồng thời, cần kiểm tra kỹ các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè và tàu thuyền neo đậu, đảm bảo tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo Quân khu 5 động viên người dân tại một điểm sơ tán tập trung ở Quy Nhơn ẢNH: N.Đ

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Quy Nhơn ẢNH: N.Đ

Sau khi thị sát, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhằm rà soát, củng cố các phương án phòng tránh, ứng phó trước khi bão vào đất liền.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo các tỉnh ảnh hưởng bão Kalmaegi và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai ứng phó.

Theo đó, tỉnh đã dự kiến di dời khoảng 100.000 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm, trong đó đến 9 giờ sáng nay đã di dời được 93.000 hộ, chủ yếu ở các vùng ven biển, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.

Công tác di dời dự kiến hoàn tất trước 12 giờ trưa 6.11.

Đại diện Quân khu 5 báo cáo về công tác ứng phó bão số 13 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quân khu 5 triển trai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các tỉnh miền Trung ứng phó bão số 13 ẢNH: Q.K5

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, đến 15 giờ cùng ngày, toàn tỉnh sẽ hoàn thành các biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đặc biệt, từ 18 giờ, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm, yêu cầu người dân không ra đường để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão số 13 Kalmaegi tiến gần đất liền.