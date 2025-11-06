Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi

Tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn (P.Quy Nhơn, Gia Lai), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão Kalmaegi (bão số 13).
Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.
Đồng thời, cần kiểm tra kỹ các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè và tàu thuyền neo đậu, đảm bảo tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ.
Sau khi thị sát, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhằm rà soát, củng cố các phương án phòng tránh, ứng phó trước khi bão vào đất liền.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai ứng phó.
Theo đó, tỉnh đã dự kiến di dời khoảng 100.000 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm, trong đó đến 9 giờ sáng nay đã di dời được 93.000 hộ, chủ yếu ở các vùng ven biển, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.
Công tác di dời dự kiến hoàn tất trước 12 giờ trưa 6.11.
Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, đến 15 giờ cùng ngày, toàn tỉnh sẽ hoàn thành các biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Đặc biệt, từ 18 giờ, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm, yêu cầu người dân không ra đường để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão số 13 Kalmaegi tiến gần đất liền.
Sáng 6.11, theo thông tin từ Bộ NN-MT, tâm bão số 13 Kalmaegi nằm cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330 km, với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 30 km/giờ. Dự báo vị trí và khu vực đổ bộ không thay đổi, tập trung từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.
Dự báo đêm nay (6.11), tâm bão số 13 Kalmaegi sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, gây ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất cho khu vực phía đông hai tỉnh này. Tại đây, gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15 có thể phá hủy hoàn toàn nhà cấp 4 và các công trình không kiên cố.
Trong khi đó, khu vực phía tây của Quảng Ngãi và Gia Lai cũng sẽ chịu gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Theo cơ quan khí tượng, thời điểm gió mạnh nhất sẽ rơi vào từ tối 6.11 đến sáng 7.11, khi bão số 13 Kalmaegi di chuyển sâu vào đất liền.
