Đóng cửa 5 sân bay miền Trung do bão Kalmaegi

Theo Cục Hàng không, các cảng hàng không bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Cục yêu cầu các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6.11 đến sáng 7.11 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão. Cụ thể sân bay Phù Cát (Gia Lai) tạm ngừng từ 16 giờ ngày 6.11 đến 3 giờ ngày 7.11.

Cục Hàng không yêu cầu tạm ngừng khai thác 5 sân bay miền Trung từ chiều 6.11 ẢNH: VNA

Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Ngãi), tạm ngừng từ 20 giờ ngày 6.11 đến 5 giờ ngày 7.11. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), tạm ngừng từ 15 giờ ngày 6.11 đến 0 giờ ngày 7.11.

Sân bay Pleiku, tạm ngừng từ 21 giờ ngày 6.11 đến 6 giờ ngày 7.11. Sân bay Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22 giờ ngày 6.11 đến 6 giờ ngày 7.11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk