Đóng cửa 5 sân bay miền Trung do bão Kalmaegi

Theo Cục Hàng không, các cảng hàng không bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi gồm sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.
Cục yêu cầu các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6.11 đến sáng 7.11 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão. Cụ thể sân bay Phù Cát (Gia Lai) tạm ngừng từ 16 giờ ngày 6.11 đến 3 giờ ngày 7.11.
Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Ngãi), tạm ngừng từ 20 giờ ngày 6.11 đến 5 giờ ngày 7.11. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), tạm ngừng từ 15 giờ ngày 6.11 đến 0 giờ ngày 7.11.
Sân bay Pleiku, tạm ngừng từ 21 giờ ngày 6.11 đến 6 giờ ngày 7.11. Sân bay Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22 giờ ngày 6.11 đến 6 giờ ngày 7.11.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay.
Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.
Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cảnh báo: do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Lúc 5 giờ sáng nay vị trí tâm bão khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 112,5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.
Dự kiến, chiều tối nay 6.11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ rất mạnh. Trong khi đó, phía đông Philippines một áp thấp nhiệt đới mới mạnh lên thành bão và có khả năng tiếp tục vào Biển Đông trong tuần tới.
