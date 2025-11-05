Bão Kalmaegi đang mạnh lên cấp 14, giật cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 13 giờ hôm nay (5.11), vị trí tâm bão Kalmaegi (số 13) khoảng 11,8 độ vĩ bắc và 117,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 360 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển với tốc độ 20 - 25 km/giờ.
Đến 13 giờ ngày 6.11, tâm bão số 13 cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290 km về phía đông đông nam, mạnh cấp 14 giật cấp 17.
Ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8 - 11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m; biển động dữ dội.
Bão số 13 (Kalmaegi) còn mạnh thêm, hướng thẳng Quảng Ngãi - Đắk Lắk
Từ gần sáng ngày 6.11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17; vùng ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão cao 6 - 8 m; biển động dữ dội.
Tên đất liền từ chiều tối ngày 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15.
Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Trong ngày 6 - 7.11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.
Từ ngày 7 - 8.11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.
