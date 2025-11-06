Quảng Ngãi di dời 3.600 người dân ven biển Sa Huỳnh tránh bão Kalmaegi

Sáng nay 6.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã lên phương án di dời khẩn cấp khoảng 600 hộ dân với hơn 3.600 nhân khẩu ở tổ dân phố Thạch By 2 ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến các điểm tránh trú bão an toàn trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Cán bộ P.Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) vận động người dân di dời tránh bão số 13 ẢNH: A.VY

"Bắt đầu từ sáng nay, địa phương sẽ tổ chức sơ tán người dân. Toàn bộ công tác di dời hoàn thành trước 15 giờ chiều nay 6.11", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, để đảm bảo an toàn cho người dân, P.Sa Huỳnh đã bố trí hơn 65 điểm tránh trú tập trung, gồm nhà văn hóa, trường học và các công trình kiên cố khác. Chính quyền địa phương huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và tổ dân phố tham gia hỗ trợ người dân di dời, đặc biệt là các hộ có người già, trẻ nhỏ và nhà ở tạm bợ.

Trước đó, vào chiều qua 5.11, cán bộ phường đã dùng loa di động tuyên truyền khắp các khu dân cư ven biển để thông tin về diễn biến bão số 13; đồng thời kêu gọi người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị sơ tán.

Bà Lê Thị Chút cùng cháu trai chuẩn bị đồ đạc để đi tránh trú bão ẢNH: A.VY

Nhà bà Lê Thị Chút (50 tuổi, ở tổ dân phố Thạch By 2) nằm sát mép biển, chỉ là căn nhà cấp 4, không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Được cán bộ địa phương vận động, bà Chút đã chuẩn bị sẵn quần áo, giấy tờ và đồ dùng cần thiết để sơ tán lên khu vực an toàn.

"Bão số 13 nghe nói rất mạnh, tôi lo lắm! Nhà lại ở ngay trước biển, nên phải nghe theo chính quyền mà đi tránh trú cho an toàn, chứ ở lại thì nguy hiểm", bà Chút chia sẻ.

P.Sa Huỳnh đã chuẩn bị chỗ ở cho người dân di dời tránh trú bão số 13 ẢNH: A.VY

Ông Phạm Hồng Hưng (68 tuổi), tổ trưởng tổ dân phố Thạch By 2, cho biết lực lượng địa phương đã rà soát toàn bộ các hộ dân trong khu vực ven biển, đặc biệt là những ngôi nhà không kiên cố để vận động người dân chủ động di dời.

"Chúng tôi đã thông báo qua loa và đến từng nhà hướng dẫn bà con chuẩn bị đồ đạc, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi trú bão do phường bố trí", ông Hưng nói.

Bão Kalmaegi gây biển động dữ dội, gió giật cấp 17

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hồi 7 giờ sáng nay 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có gió mạnh từ sáng 6.11 ẢNH: HẢI PHONG

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Tại vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14; sóng cao từ 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, sóng cao 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phường, xã ven biển chủ động triển khai phương án ứng phó, bố trí lực lượng thường trực 24/24 tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp bão gây mưa lớn, gió mạnh hoặc triều cường dâng cao.