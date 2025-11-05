Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Khẩn cấp di dời 188 người dân vì vết nứt lớn trên sườn núi

Hải Phong
Hải Phong
05/11/2025 16:40 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao sau khi phát hiện nhiều vết nứt lớn trên sườn núi, đồi tại xã Tây Trà Bồng và Ngọc Linh.

Ngày 5.11, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 46 hộ dân, với 188 nhân khẩu, đến nơi an toàn sau khi phát hiện hàng loạt vết nứt lớn chạy dọc sườn núi tại tổ 1 và tổ 2, thôn Tây.

Quảng Ngãi: Xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Tây Trà Bồng di dời người dân đến nơi ở an toàn

ẢNH: B.N

Theo ông Dũng, các vết nứt ăn sâu xuống mặt đường và khu dân cư phía dưới khiến người dân vô cùng lo lắng. "Chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm", ông Dũng nói.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, vết nứt chính dài khoảng 150 m, rộng 15 - 40 cm, có điểm sụt lún sâu hơn 1 m, nằm trên sườn núi cao 50 - 70 m so với khu dân cư. Phía dưới là tuyến đường giao thông và hàng chục hộ dân sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đặc biệt cao nếu mưa lớn tiếp diễn.

Quảng Ngãi: Xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân - Ảnh 2.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi ở thôn Tây, xã Tây Trà Bồng

ẢNH: B.N

Chính quyền xã Tây Trà Bồng đã cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến địa chất và ngăn người dân quay lại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Người dân được bố trí tạm tại trụ sở UBND xã Trà Tây (cũ) và nhà người thân trong thôn; đồng thời được hỗ trợ lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu để ổn định cuộc sống trong thời gian tạm lánh.

Ông Dũng cho biết, xã đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án xây dựng khu tái định cư mới để người dân sớm ổn định lâu dài. "Địa phương cũng đã dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đến từng thôn để chủ động ứng phó với bão số 13, đề phòng trường hợp bị chia cắt", ông nói.

Quảng Ngãi: Xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi, khẩn cấp di dời dân - Ảnh 3.

Nứt quả đồi gần làng Đăk Sun (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi), khiến người dân lo lắng

ẢNH: H.P

Ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi đe dọa khu dân cư có 54 hộ dân đồng bào Xơ Đăng đang sinh sống tại khu dân cư phía dưới đồi.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 12, chính quyền đã tổ chức kiểm tra và phát hiện một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy lớn, có độ chênh lệch hơn 50 cm, kéo dài hàng trăm mét. Một số đoạn đường bê tông cạnh quả đồi cũng bị nứt.

"Phía dưới chân đồi là nơi sinh sống của 54 hộ dân đồng bào Xơ Đăng. Nếu mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân", ông Hòa lo ngại.

Trước tình hình trên, xã Ngọc Linh đã chuẩn bị sẵn phương án di dời ngay 54 hộ dân nếu thời tiết chuyển xấu. Ngoài ra, các khu vực thôn Đăk Rế và Long Năng cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao; lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ, chủ động các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang túc trực tại 2 khu vực xã Tây Trà Bồng và Ngọc Linh để theo dõi sát diễn biến địa chất, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không quay lại khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa bão có thể gây ra sạt lở trong những ngày tới.

Quảng Ngãi: Nứt núi Gò Oát, di dời khẩn cấp 61 hộ dân

Quảng Ngãi: Nứt núi Gò Oát, di dời khẩn cấp 61 hộ dân

Xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu đến nhà văn hóa, sau khi phát hiện vết nứt lớn dưới chân núi Gò Oát, cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

