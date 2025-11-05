Quảng Ngãi: Khẩn cấp di dời 188 người dân vì vết nứt lớn trên sườn núi

Ngày 5.11, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 46 hộ dân, với 188 nhân khẩu, đến nơi an toàn sau khi phát hiện hàng loạt vết nứt lớn chạy dọc sườn núi tại tổ 1 và tổ 2, thôn Tây.

Lực lượng chức năng xã Tây Trà Bồng di dời người dân đến nơi ở an toàn ẢNH: B.N

Theo ông Dũng, các vết nứt ăn sâu xuống mặt đường và khu dân cư phía dưới khiến người dân vô cùng lo lắng. "Chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm", ông Dũng nói.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, vết nứt chính dài khoảng 150 m, rộng 15 - 40 cm, có điểm sụt lún sâu hơn 1 m, nằm trên sườn núi cao 50 - 70 m so với khu dân cư. Phía dưới là tuyến đường giao thông và hàng chục hộ dân sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đặc biệt cao nếu mưa lớn tiếp diễn.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn núi ở thôn Tây, xã Tây Trà Bồng ẢNH: B.N

Chính quyền xã Tây Trà Bồng đã cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến địa chất và ngăn người dân quay lại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Người dân được bố trí tạm tại trụ sở UBND xã Trà Tây (cũ) và nhà người thân trong thôn; đồng thời được hỗ trợ lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu để ổn định cuộc sống trong thời gian tạm lánh.

Ông Dũng cho biết, xã đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án xây dựng khu tái định cư mới để người dân sớm ổn định lâu dài. "Địa phương cũng đã dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đến từng thôn để chủ động ứng phó với bão số 13, đề phòng trường hợp bị chia cắt", ông nói.

Nứt quả đồi gần làng Đăk Sun (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi), khiến người dân lo lắng ẢNH: H.P

Ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi đe dọa khu dân cư có 54 hộ dân đồng bào Xơ Đăng đang sinh sống tại khu dân cư phía dưới đồi.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 12, chính quyền đã tổ chức kiểm tra và phát hiện một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt gãy lớn, có độ chênh lệch hơn 50 cm, kéo dài hàng trăm mét. Một số đoạn đường bê tông cạnh quả đồi cũng bị nứt.

"Phía dưới chân đồi là nơi sinh sống của 54 hộ dân đồng bào Xơ Đăng. Nếu mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân", ông Hòa lo ngại.

Trước tình hình trên, xã Ngọc Linh đã chuẩn bị sẵn phương án di dời ngay 54 hộ dân nếu thời tiết chuyển xấu. Ngoài ra, các khu vực thôn Đăk Rế và Long Năng cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao; lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ, chủ động các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang túc trực tại 2 khu vực xã Tây Trà Bồng và Ngọc Linh để theo dõi sát diễn biến địa chất, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không quay lại khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa bão có thể gây ra sạt lở trong những ngày tới.