Thời sự

Đà Nẵng: Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, xã vùng cao ra thông báo khẩn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/11/2025 12:30 GMT+7

Chính quyền xã vùng cao Đà Nẵng ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao sau khi phát hiện một vết nứt lớn trên đỉnh núi.

Ngày 4.11, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), cho biết sau khi phát hiện vết nứt dài hơn 100 m trên đỉnh núi thuộc thôn Đắc Rích, chính quyền địa phương đã ban hành thông báo khẩn, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở khi có lệnh.

Trước đó, chiều tối 3.11, UBND xã La Dêê tiếp nhận thông tin từ người dân thôn Đắc Rích về việc trong lúc kiểm tra đồi keo đã phát hiện một vết nứt dài trên đỉnh núi, nằm ngay phía trên khu dân cư, có nguy cơ sạt lở cao.

Đà Nẵng: Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, vùng cao ra thông báo khẩn - Ảnh 1.

Vết nứt lớn dài hơn 100 m xuất hiện trên đỉnh núi

ẢNH: NGỌC THƠM

Ngay sau đó, chính quyền xã La Dêê cử lực lượng đến khảo sát thực địa, kiểm tra cụ thể vết nứt để khẩn trương có phương án xử lý.

Tại hiện trường, vết nứt lớn kéo dài hơn 100 m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1 m. Phía dưới chân núi là khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống.

Theo ông Bùi Thế Anh, khu vực này rất nguy hiểm, bởi chỉ thêm một đợt mưa lớn, khối đất có thể sụt trượt bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân ví nơi đây như "quả bom" treo lơ lửng trên đầu.

Đà Nẵng: Xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh núi, vùng cao ra thông báo khẩn - Ảnh 2.

Phần chân quả đồi đã xuất hiện hiện tượng chảy trào đất bùn

ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, trước đây vị trí này từng xuất hiện vết nứt nhỏ. Sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua, người dân phát hiện vết nứt mở rộng, đất có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại là phần chân quả đồi đã xuất hiện hiện tượng chảy trào đất bùn, tạo thành một hố bùn non rộng lớn, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Hiện chính quyền xã cử lực lượng dân quân, công an và cán bộ thôn túc trực 24/24 giờ; khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn, sẵn sàng di dời các hộ dân khi có lệnh.

