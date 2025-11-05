Biệt đội cứu hộ 0 đồng tái xuất trước bão Kalmaegi: 'Bà con gọi, chúng tôi có mặt'

"Mong chuyến này… các anh ế!"

Ngày 5.11, chỉ ít giờ sau khi trang Facebook cá nhân của các thành viên trong Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi đăng thông báo khởi động trở lại để giúp người dân gặp khó khăn trong bão số 13 Kalmaegi, các post đã thu hút hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận khi thành viên trong Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi thông báo tái khởi động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giữa dòng thông tin về bão lũ dồn dập, sự trở lại của nhóm thiện nguyện đặc biệt này như một tia ấm khi bão số 13 Kalmaegi chuẩn bị đổ bộ đất liền.

"Chúc các anh em trong đoàn thật nhiều sức khỏe, thật bình an nhé. Thương bà con vùng bão lũ quá đi! Mong sao chuyến này các anh ế", tài khoản Nguyễn Lê bày tỏ.

Còn chị Kim Thủy xúc động gửi lời chúc: "Chúc các anh nhiều sức khỏe, mạnh mẽ hơn cuồng phong, an toàn giúp dân và bình an khi tan bão".

Thành viên Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi ẢNH: VĂN TUẤN

Những dòng động viên giản dị nhưng ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và niềm tin vào những người đang lặng thầm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho người dân.

Sẵn sàng 24/24, phục vụ hoàn toàn miễn phí

Tối 5.11, trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi, cho biết từ 9 giờ ngày 6.11, đội sẽ chính thức ra quân, duy trì hoạt động liên tục cho đến khi bão số 13 tan.

"Lực lượng của đội hiện có hơn 40 thành viên. Tất cả đều là tình nguyện viên, sẵn sàng túc trực bất kể ngày đêm. Năm nay, chúng tôi được tăng cường thêm ca nô và xe cứu thương cứu hộ, để kịp thời hỗ trợ người dân khi có sự cố", anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi (áo vàng) chụp ảnh cùng các thành viên trong đội ẢNH: QUANG VIÊN

Đúng như tên gọi, mọi hoạt động của đội hoàn toàn miễn phí từ cứu hộ người, vận chuyển bệnh nhân, đưa sản phụ đến nơi an toàn cho đến hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ trong vùng ngập sâu.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các tổ cứu hộ của đội cũng đã được bố trí tại những xã miền núi phía đông Quảng Ngãi, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó khi bão gây mưa lớn, sạt lở. "Bà con chỉ cần gọi, chúng tôi sẽ có mặt", anh Tuấn khẳng định.

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi được thành lập năm 2022, trong thời điểm bão Sonca (bão số 5) đổ bộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa bàn tỉnh. Khi đó, hàng chục thanh niên, tài xế, kỹ thuật viên cơ khí đã tự nguyện tập hợp, dùng chính phương tiện cá nhân xe tải, xe bán tải, xuồng nhỏ để đi cứu người, kéo xe, đưa nhu yếu phẩm đến vùng ngập sâu.

Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi vừa đi hỗ trợ người dân TP.Đà Nẵng bị lũ lụt ẢNH: VĂN TUẤN

Từ một nhóm nhỏ hoạt động tự phát, đến nay, đội đã trở thành lực lượng cứu hộ thiện nguyện nòng cốt của Quảng Ngãi mỗi mùa mưa bão.

Khi bão số 13 đang tiến gần, câu chuyện về Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi là biểu tượng của tinh thần nhân ái của những con người dám đối diện hiểm nguy, để giữ an toàn cho người khác. Giữa cơn cuồng phong sắp tới, họ chính là những ngọn đèn nhỏ soi sáng niềm tin và sự sẻ chia trong lòng người dân miền Trung.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét