Quảng Ngãi: Người dân vùng biển cấp tập chằng chống nhà, tàu thuyền trước bão số 13 Kalmaegi

Căng mình chống bão từ sáng sớm

Ngày 5.11, khi nghe tin bão số 13 Kalmaegi được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ngãi, nhiều hộ dân xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) đã khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa.

Bà Lê Thị Năm cùng gia đình chằng chống nhà trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

ẢNH: HẢI PHONG

Tại thôn Minh Tân Nam, gia đình bà Lê Thị Năm (76 tuổi) gác lại mọi công việc để chống bão từ sáng sớm. Cả nhà cùng nhau dùng dây thừng buộc chặt mái tôn, gia cố các góc nhà dễ bị gió giật.

"Bão năm nay nghe nói mạnh lắm, nhà tôi ở sát biển nên phải lo chằng chống từ sớm, hạn chế thiệt hại nếu bão vào. Sống ở vùng này, cứ nghe tin có bão là phải chuẩn bị ngay, không thể chủ quan", bà Năm chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Hà bơm nước vào thùng xốp để chằng lên mái tôn ẢNH: HẢI PHONG

Trên khắp các tuyến đường của xã, không khí khẩn trương. Người dân dùng bao cát, bao nước, tấm ván gỗ để cố định mái nhà; kê dọn đồ đạc, vật dụng quan trọng lên cao. Nhiều người tranh thủ thời tiết còn nắng ráo để hoàn tất việc gia cố trước khi mưa gió đến.

Ông Nguyễn Việt Hà (50 tuổi, ở thôn Tân Minh Nam) nói: "Sống gần biển, bão là chuyện thường, nhưng chủ quan là mất hết. Tôi chằng dây, buộc bao nước quanh mái, mong giảm bớt gió giật, phòng tránh để giảm rủi ro".

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Đồn biên phòng Đức Minh đã cử lực lượng xuống từng thôn, rà soát, hỗ trợ người dân đặc biệt là các hộ neo đơn chằng chống nhà cửa và tuyên truyền kỹ năng phòng tránh bão.

Người dân xã Mỏ Cày dùng bao cát gia cố ghe ẢNH: HẢI PHONG

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Chính trị viên Đồn biên phòng Đức Minh cho biết: "Chúng tôi đã triển khai lực lượng đến từng hộ dân, nhất là người già, người neo đơn, để hỗ trợ gia cố nhà cửa. Mục tiêu là hoàn thành công tác chằng chống trong hôm nay để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ".

Ngư dân khẩn trương neo đậu, di chuyển tàu thuyền

Cùng thời điểm, tại cửa biển Mỹ Á (P.Trà Câu, Quảng Ngãi), ngư dân cũng đang tất bật neo đậu và gia cố tàu thuyền. Ông Ngô Thơ (57 tuổi), cho biết nghe tin bão mạnh nên ra cảng Mỹ Á từ sớm để gia cố lại tàu. Ông mong bão đi qua nhẹ nhàng, không gây thiệt hại.

Ngư dân đang neo tàu tại cảng Mỹ Á ẢNH: HẢI PHONG

Tại cảng cá Sa Huỳnh, cán bộ và chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Huỳnh cũng đang túc trực ngày đêm. Các tổ công tác kiểm đếm tàu thuyền, phát loa phóng thanh liên tục kêu gọi ngư dân vào trú bão, hướng dẫn buộc dây neo, di chuyển ngư lưới cụ, hàng hóa quan trọng lên bờ để tránh hư hỏng.

Ngư dân Nguyễn Văn Tèo, chủ tàu cá QNg-94603 chia sẻ: "Nhận được tin báo bão, tôi đã cho tàu vào cảng sớm. Các thuyền viên cũng đều lên bờ hết. Năm nay, tôi rút kinh nghiệm không chờ bão đến gần mới chạy trú như trước, tránh va đập, hư hại tàu".

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân neo tàu thuyền tại cảng cá Sa Huỳnh ẢNH: HẢI PHONG

Đại úy Phan Đại Dương, Trạm trưởng Trạm biên phòng Sa Huỳnh, cho biết bão số 13 Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Quảng Ngãi. Vì vậy, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ tại các cảng cá, hỗ trợ ngư dân neo đậu an toàn.

"Chúng tôi hướng dẫn bà con neo tàu sát nhau, buộc thành cụm vững chắc để giảm tác động gió bão. Khi bão tiến gần, tất cả ngư dân phải rời tàu lên bờ, không để ai ở lại phương tiện. Đồng thời, lực lượng biên phòng sẽ kiểm tra lại toàn bộ vị trí neo đậu, sắp xếp tàu gọn gàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối", đại úy Dương nói.

Hiện nay, toàn bộ khu vực ven biển Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13 Kalmaegi, từ chằng chống nhà cửa, di dời người dân, đến kiểm soát an toàn tàu thuyền.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương duy trì trực ban liên tục, cập nhật thông tin thời tiết, chủ động trong mọi tình huống khi bão đổ bộ, với mục tiêu cao nhất "an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu".