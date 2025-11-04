Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Chiếu miễn phí 'Mưa đỏ' ở 9 tỉnh thành

Thu Thủy
Thu Thủy
04/11/2025 11:06 GMT+7

Chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, bộ phim điện ảnh Mưa đỏ - tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng từng tạo nên cơn sốt phòng vé - sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành trên cả nước từ ngày 15 - 20.11.2025.

Cùng với phim Mưa đỏ còn có nhiều phim Việt khác được chiếu miễn phí ở một số tỉnh thành. Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Chiếu phim quốc gia, các Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT các địa phương và nhiều đơn vị liên quan thực hiện.

Các buổi chiếu sẽ diễn ra tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM; mỗi địa phương có một suất chiếu đặc biệt. Mục tiêu của hoạt động này nhằm hướng đến việc đưa tinh thần yêu nước và giá trị lịch sử của dân tộc đến gần hơn với công chúng cả nước, đặc biệt là giới trẻ.

Chiếu miễn phí ‘Mưa đỏ’ ở 9 tỉnh thành - Ảnh 1.

Mưa đỏ được chiếu miễn phí ở 9 tỉnh thành

ẢNH: ĐPCC

Phim Mưa đỏ do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, được xem là dấu mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam hiện đại khi khai thác đề tài chiến tranh cách mạng bằng ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ, giàu cảm xúc. Phim tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trong những trận đánh ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Không dừng lại ở việc khắc họa bi tráng lịch sử, Mưa đỏ còn khơi dậy những xúc cảm sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và khát vọng hòa bình. Hình ảnh người chiến sĩ trẻ trong khói lửa Quảng Trị, vừa kiên cường vừa đầy nhân bản, đã khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt khi phim ra rạp.

Ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, bộ phim đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, trở thành hiện tượng hiếm có của dòng phim chiến tranh.

Được biết, cùng với Mưa đỏ, tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn giới thiệu 18 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam qua nhiều thời kỳ như Đào, Phở và Piano, Mùi cỏ cháy, Người trở về, Truyền thuyết Quán Tiên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Hà Nội 12 ngày đêm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Chim vành khuyên, Sao tháng Tám...

Sự kiện này không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc mà còn là lời tri ân gửi đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Qua đó, điện ảnh trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem - đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, về giá trị của hòa bình và tự do hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

