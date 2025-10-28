Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Xem miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ và ‘Tử chiến trên không’

Thu Thủy
Thu Thủy
28/10/2025 11:35 GMT+7

Trong khuôn khổ Hội chợ mùa thu 2025, khán giả có cơ hội xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' từ nay đến hết 4.11.2025.

Các suất chiếu miễn phí của Mưa đỏTử chiến trên không sẽ diễn ra theo khung giờ: 9 giờ, 11 giờ 30, 13 giờ 45, 16 giờ 15 và 18 giờ 30 các ngày trên tại Trung tâm triển lãm Quốc gia, Nhà triển lãm Kim Quy (Hà Nội). Khán giả có thể đặt vé và nhận vé tại quầy vé hoặc qua hệ thống online.

Đây là một sự kiện giúp lan tỏa điện ảnh Việt giữa không gian triển lãm và thúc đẩy kết nối giữa nghệ thuật với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Xem miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ và ‘Tử chiến trên không’ - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Mưa đỏ

ẢNH: NSX

Phim Mưa đỏ thuộc đề tài chiến tranh – cách mạng của đạo diễn Đặng Thái Huyền kể về cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, đã tạo nên cơn sốt khi cán mốc doanh thu gần 714 tỉ đồng với hơn 8,1 triệu lượt khán giả ra rạp. Quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ cùng kỹ xảo, không khí chiến trường được đánh giá chất lượng, giúp phim trở thành hiện tượng phòng vé và góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc. 

Trong khi đó, Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần khai thác đề tài không tặc lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng. Nội dung phim xoáy vào vụ cướp máy bay năm 1978 với những diễn biến căng thẳng, kỹ xảo hành động nghẹt thở. Với sự tham gia của các diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn… bộ phim thu hơn 200 tỉ đồng, vượt qua nhiều tác phẩm trước đó và trở thành phim hành động ăn khách nhất năm 2025.

Xem miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ và ‘Tử chiến trên không’ - Ảnh 2.

Cùng Mưa đỏ, Tử chiến trên không cũng được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa thu năm nay

ẢNH: NSX

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 được đánh giá là sự kiện thương mại cấp quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay, do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sự kiện chiếu miễn phí không chỉ mang đến cơ hội xem phim chất lượng mà còn tạo không gian giao lưu giữa diễn viên - khán giả khi được tổ chức tại khu "Không gian điện ảnh" trong hội chợ. Đây là bước đi mở rộng hình thức thưởng thức điện ảnh từ rạp chiếu tới trải nghiệm miễn phí trong sự kiện cộng đồng. Với chất lượng nổi bật và thành tích phòng vé ấn tượng, hai bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ cho người tham dự Hội chợ mùa thu 2025.

