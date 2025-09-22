Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đời tư kín tiếng của nam diễn viên phim giờ vàng đóng ‘Tử chiến trên không’

Thu Thủy
Thu Thủy
22/09/2025 13:25 GMT+7

Trong bộ phim 'Tử chiến trên không' đang 'gây bão' phòng vé, nam diễn viên phim giờ vàng Thanh Sơn gây ấn tượng với vai cảnh vệ và những màn đối đầu 'nảy lửa' với nhân vật không tặc do Thái Hòa đóng.

Đời tư kín tiếng của Thanh Sơn và vai diễn trong Tử chiến trên không - Ảnh 1.

Thanh Sơn (trái) trong phim Tử chiến trên không

ẢNH: GALAXY STUDIO

Diễn viên Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng, ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn: thầy giáo Duy trong Đừng bắt em phải quên, vai diễn nội tâm trong Tình yêu và tham vọng, hay hình ảnh chàng trai trẻ trung, tình cảm trong 11 tháng 5 ngày, rồi Gia đình mình vui bất thình lình. Ở phim điện ảnh, nam diễn viên sinh năm 1991 từng đóng trong Mùi cỏ cháy cách đây 13 năm, hay mới nhất là Yêu nhầm bạn thân chiếu Tết Nguyên đán 2025. Những vai diễn này giúp anh xây dựng hình ảnh nam diễn viên có chiều sâu, được khán giả yêu mến bởi lối diễn tự nhiên và sắc vóc kiểu "soái ca".

Đời tư kín tiếng của Thanh Sơn và vai diễn trong Tử chiến trên không - Ảnh 2.

Ngoài đời Thanh Sơn có đời tư kín tiếng

ẢNH: FBNV

Về đời tư, Thanh Sơn từng kết hôn ở tuổi 25 sau 3 năm tìm hiểu, nhưng hôn nhân kết thúc bằng ly hôn. Vợ cũ nuôi con gái, còn anh có trách nhiệm chu cấp. Hiện tại, nam diễn viên xác nhận độc thân và hầu như không công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Anh tránh xa thị phi, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp. Sau vai diễn trong 11 tháng 5 ngày đóng cặp cùng Khả Ngân, giữa họ có tin đồn "phim giả tình thật" nhưng cả hai chưa từng khẳng định. Thanh Sơn cũng rất "im lìm" trong các bài phỏng vấn khi truyền thông đề cập đến chuyện tình cảm với Khả Ngân.

Màn tái xuất của Thanh Sơn khi anh đảm nhận vai Bình – một cảnh vệ can trường trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không đang gây bão phòng vé với doanh thu gần 70 tỉ đồng sau 3 ngày công chiếu. Đây là lần đầu tiên anh thử sức với dòng phim hành động, đối đầu trực tiếp cùng nhân vật do Thái Hòa thủ vai trong bối cảnh căng thẳng nghẹt thở trên khoang máy bay. Vai diễn đòi hỏi thể lực, sự mạnh mẽ về tâm lý và những cảnh thực chiến đầy thử thách. Thanh Sơn cho biết chính vai Bình đã giúp anh thoát khỏi vùng an toàn, chứng minh khả năng biến hóa trong diễn xuất và sẵn sàng thử sức ở những thể loại khó hơn.

Vai diễn trong Tử chiến trên không không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn mở ra cơ hội mới để anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, trở thành gương mặt đa dạng hơn trên màn ảnh.

