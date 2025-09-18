Nữ chính ‘Chúng ta của 8 năm sau’ kết hôn lần 2?

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng. Cô từng tham gia các bộ phim nổi bật trên sóng phim giờ vàng như Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Trái tim có nắng, Thương ngày nắng về và gần đây nhất là vai nữ chính phim Chúng ta của 8 năm sau (phần 2).

Huyền Lizzie phủ nhận chuyện kết hôn lần hai ẢNH: FBNV

Huyền Lizzie phủ nhận kết hôn lần hai

Ở tuổi 35, nữ diễn viên gắn liền với hình ảnh cuốn hút, sexy và được đánh giá cao với khả năng diễn xuất tự nhiên, đời tư kín tiếng. Tuy nhiên mới đây, khán giả xôn xao trước đoạn clip được chính Huyền Lizzie đăng tải trên TikTok với hình ảnh rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên tin đồn rằng nữ diễn viên sắp lên xe hoa lần hai, sau 6 năm ly hôn và làm mẹ đơn thân.

Thực tế, từ sau cuộc hôn nhân đầu tiên với chồng doanh nhân, Huyền Lizzie chọn cách sống kín đáo hơn. Cô kết hôn khá sớm vào năm 2014, sau đó có một con trai. Tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ và cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019. Từ thời điểm ấy, Huyền Lizzie trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con và nỗ lực cân bằng giữa công việc nghệ thuật cùng trách nhiệm gia đình. Chính vì thế, thông tin kết hôn thứ hai của Huyền Lizzie càng khiến khán giả quan tâm. Nhiều người tin rằng sau quãng thời gian dài sống kín tiếng, cô đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Hình ảnh Huyền Lizzie mặc váy cưới trong một đoạn clip đăng trên TikTok ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ diễn viên phủ nhận chuyện kết hôn lần hai và cho biết đây là hình ảnh trong dự án phim mới của cô. Được biết, Huyền Lizzie sẽ đóng vai Ngân ở giai đoạn trưởng thành trong bộ phim đang phát sóng giờ vàng Cách em 1 milimet của bộ đôi đạo diễn phim Độc đạo. Nên rất có thể đây là hình ảnh của nhân vật trong phim với một lễ cưới lãng mạn.

Huyền Lizzie nói thêm rằng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng luôn mở lòng đón nhận tình yêu. Nhưng ưu tiên lớn nhất của nữ diễn viên vẫn là con trai. Sau một dự án phim, Huyền Lizzie thường đưa con trai đi du lịch, dành thời gian nhiều hơn cho bé.