Ly hôn chồng Tây, Lan Phương được quyền nuôi 2 con

Tại phiên tòa, giữa Lan Phương và David Duffy thống nhất hôn nhân đã rạn nứt nghiêm trọng, không thể hàn gắn nên đồng thuận ly hôn. Hai bên không tranh chấp tài sản hay nợ chung, song đều mong muốn nuôi dưỡng hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Sau phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai.

Chồng cũ Lan Phương phải cấp dưỡng mỗi tháng 40 triệu đồng

Song song đó, tòa ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con. Cụ thể, David Duffy phải có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Bản án sẽ có hiệu lực sau 15 ngày nếu không bị kháng cáo. Về phía David Duffy, thông qua luật sư anh cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Sau 15 ngày nếu không có kháng cáo, Lan Phương sẽ được toàn quyền nuôi con Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Lan Phương nói: "Tòa xử cho tôi quyền nuôi hai con, nhưng phải chờ 15 ngày nữa nếu không có kháng cáo từ phía David Duffy thì mới chính thức. Sau ly hôn, tôi cũng không nghĩ đến việc đổi họ, các con sẽ giữ nguyên tên khai sinh vì đó là cái tên gắn bó từ khi chào đời".

Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5 và công khai thông tin vào tháng 7. Phiên sơ thẩm ban đầu dự kiến diễn ra ngày 9.9, song phải hoãn lại do David Duffy vắng mặt và xin lùi lịch.

Trong suốt thời gian hôn nhân, nữ diễn viên nhiều lần đối diện với khủng hoảng sức khỏe và tinh thần. Cô chia sẻ bản thân thường xuyên đau nhức toàn thân, buồn nôn, tụt huyết áp, choáng váng, mắc cường giáp. Đặc biệt, giai đoạn sau sinh, Lan Phương từng rơi vào trầm cảm, nhiều lúc kiệt quệ, tuyệt vọng. "Nhiều năm qua Phương đối diện rất nhiều vấn đề về thể chất lẫn tinh thần. Có những lúc cảm thấy trống rỗng, không còn động lực để bước tiếp", cô tâm sự.

Đầu năm nay, để níu giữ hạnh phúc, Lan Phương từng đưa hai con vào Đà Nẵng đoàn tụ với chồng. Con gái lớn được xin học tại một trường ở đây để David có thêm thời gian ở bên con. Bản thân cô phải di chuyển liên tục giữa các thành phố, vừa làm việc vừa chăm sóc bé nhỏ. Tuy nhiên, dù nhiều lần nỗ lực sắp xếp để cả gia đình sum họp, cô vẫn không cảm nhận được sự sẻ chia từ chồng trong việc nuôi dạy con. Điều này khiến cô ngày càng u uất và cuối cùng chọn chấm dứt cuộc hôn nhân.

Lan Phương cho biết quyết định ly hôn là điều khó khăn nhưng cần thiết, bởi trên hết cô mong muốn mang đến môi trường sống ổn định và tốt đẹp nhất cho hai con.