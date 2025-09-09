Diễn viên Lan Phương địu con đến phiên tòa xử ly hôn với chồng Tây

Lan Phương nộp đơn ly hôn đơn phương tại Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội từ cuối tháng 5

Ảnh: FBNV

Hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa Lan Phương và chồng Tây

Diễn viên Lan Phương cho biết sáng 9.9, cô cùng con gái đến phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa cô và ông xã người Anh. Nữ diễn viên chia sẻ vì con gái bị ốm nên không thể đi học và cô buộc phải đưa con theo. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do chồng cô là David Duffy vắng mặt và có đơn xin hoãn. Phiên tòa tiếp theo được dời sang ngày 17.9.

Trao đổi với Thanh Niên, Lan Phương chia sẻ: "Hiện tại cảm xúc của tôi là bình tĩnh đón nhận mọi chuyện, với mục đích lớn nhất là bảo vệ và giúp cân bằng cảm xúc cho các con".

Hồi tháng 7.2025, diễn viên Lan Phương gây chú ý khi xác nhận ly thân với chồng Tây. Nữ diễn viên cho biết đã cân nhắc rất lâu trước khi đi đến quyết định chia tay, với mong muốn chọn điều tốt nhất cho bản thân và hai con nhỏ. Trong giai đoạn hôn nhân rạn nứt, Lan Phương từng đối diện nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô phải tìm đến bác sĩ tâm thần và chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của cô đã ổn định hơn so với trước.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương cố gắng giữ tinh thần tích cực, tập trung nuôi dạy hai con Ảnh: FBNV

Sau sóng gió, Lan Phương đưa hai con từ Đà Nẵng trở lại Hà Nội sinh sống. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, dành nhiều thời gian cho con đi chơi, trải nghiệm, dù lịch làm việc bận rộn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chăm chút ngoại hình để tự tin trở lại công việc diễn xuất. Nữ diễn viên tiết lộ sẽ góp mặt trong phim Gió ngang khoảng thời xanh. Ngoài đóng phim, Lan Phương còn kinh doanh một quán cà phê để có thêm thu nhập nuôi con.

Trong bài viết gần đây, sao nữ 8X chia sẻ: "Lời hứa và trách nhiệm của Phương là cố gắng với tất cả những gì có thể để nuôi dạy hai con, giúp các con lớn lên trở thành những phiên bản tốt nhất của mình. Từ đó, các con có thể tự do thể hiện sự sáng tạo, khả năng, sự tử tế, lòng trắc ẩn của mình, góp phần tạo nên một xã hội đẹp đẽ, đầy yêu thương".