Diễn viên Lan Phương sau biến cố hôn nhân

Hồi tháng 7.2025, diễn viên Lan Phương từng gây chú ý khi xác nhận ly thân với chồng Tây. Sau sóng gió, nữ diễn viên chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nội, sống cùng 2 con trong một căn hộ cao cấp. Trên trang cá nhân, Lan Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên các bé. Cô cũng sắp xếp thời gian cho con đi chơi, trải nghiệm… dù bận rộn với công việc.

Lan Phương nỗ lực cân bằng cuộc sống sau sóng gió hôn nhân Ảnh: FBNV

Trong bài viết gần đây, sao nữ 8X chia sẻ: “Lời hứa và trách nhiệm của Phương sẽ là cố gắng với tất cả những gì có thể để nuôi dạy 2 con, giúp các con lớn lên trở thành những phiên bản tốt nhất của mình. Từ đó, các con có thể tự do thể hiện sự sáng tạo, khả năng, sự tử tế, lòng trắc ẩn của mình, góp phần tạo nên một xã hội đẹp đẽ, đầy yêu thương”.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua, diễn viên Gia đình mình vui bất thình lình tự chăm hai con gái, không thuê người giúp việc. Cô kể bản thân không giỏi nấu ăn nhưng đã vào bếp làm một số món đơn giản cho 3 mẹ con. Công việc của Lan Phương những ngày này chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, dành thời gian đưa các bé ra ngoài cảm nhận không khí đại lễ Quốc khánh 2.9. "Một mình chăm con cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, bất ổn nhưng sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy", Lan Phương nói.

Lan Phương trở lại công việc sau biến cố

Sau biến cố, Lan Phương trở lại với công việc đóng phim. Nữ diễn viên tiết lộ sẽ góp mặt trong phim Gió ngang khoảng thời xanh, kết hợp với Doãn Quốc Đam ở nhiều phân đoạn. Ngoài đóng phim, Lan Phương còn kinh doanh một quán cà phê để có thêm thu nhập nuôi con.

Hình ảnh Lan Phương chăm chút ngoại hình để tự tin trở lại công việc Ảnh: NVCC

Lan Phương cũng dành thời gian chăm chút cho bản thân sau biến cố. Cô dành thời gian trải nghiệm việc học nhảy, đồng thời cải thiện ngoại hình. Lan Phương tâm sự da cô bị nhăn vì giảm cân nhanh, thức khuya nhiều, stress khi một mình chăm hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Diễn viên muốn chăm chút nhan sắc, lấy lại ngoại hình trẻ đẹp để tự tin tham gia các dự án phim ảnh mới.

"Tôi không còn béo nhưng da gặp nhiều vấn đề do giảm cân quá nhanh. Sau sinh con thứ hai tôi tập trung kiểm soát chế độ ăn và tập luyện nhiều để giảm cân cấp tốc khiến da không kịp săn lại. Tôi khá hoảng hốt về tình trạng của mình bởi không chỉ da mặt mà cả da tay, chân của tôi cũng bị nhăn nhiều do hậu quả của quá trình giảm cân nhanh. Đặc biệt bụng tôi bị da thừa rất nhiều, cần xử lý", Lan Phương nói.

Lan Phương từng cho biết cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, nữ diễn viên thấy ổn hơn so với trước. Sao nữ đã nộp đơn ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5 và đang trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục. Trước quyết định chia tay, nữ diễn viên bày tỏ cô đã cân nhắc rất lâu để chọn điều tốt nhất cho mình và hai con. Vài tháng qua, cô duy trì thói quen chạy bộ, tập gym để cân bằng cuộc sống. Cô cũng gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm.