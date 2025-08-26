Nữ diễn viên gạo cội tái xuất phim giờ vàng nhận ‘mưa’ lời khen

Diễn viên Khánh Huyền ở tuổi 54 ẢNH: FBNV

Diễn viên Khánh Huyền sinh năm 1971 tại Hà Nội trong gia đình nghệ thuật có bố là giảng viên trường Sân khấu - Điện ảnh. Năm 1990, cô tốt nghiệp khóa đầu tại Nhà hát Tuổi trẻ và gắn bó với sân khấu ngay sau đó.

Truyền hình thời ấy chào đón cô với những vai diễn gây thương nhớ như Xoan trong Ngọt ngào và man trá (1996) và Thơm trong Người thổi tù và hàng tổng (2001), đưa tên tuổi Khánh Huyền trở thành một trong những mỹ nhân của màn ảnh nhỏ thời đó.

Diễn viên Khánh Huyền nhận nhiều lời khen trong phim Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: VFC

Sau đó Khánh Huyền tiếp tục góp mặt trong các phim như Hát giữa chiều mưa, Nụ tầm xuân, Vui buồn sau lũy tre, Người nổi tiếng... Tất cả đều là những tác phẩm xuất hiện trong khung giờ vàng của truyền hình phía bắc thời ấy.

Diễn viên Khánh Huyền xuất hiện ấn tượng trong phim có Phương Oanh

Trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng, nữ diễn viên đóng vai bà Lý - Phó chủ tịch hội đồng một trường học danh tiếng, một doanh nhân thành đạt nhưng có nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng. Ở những tập đầu tiên của phim, nữ diễn viên gạo cội chỉ xuất hiện ở vài phân đoạn nhỏ nhưng gây ấn tượng và nhận nhiều lời khen vì "quá đẹp, quá sang" ở tuổi 54.

Nữ diễn viên gạo cội Khánh Huyền chỉ đóng vai nhỏ trong Gió ngang khoảng trời xanh nhưng vẫn tạo ấn tượng ẢNH: VFC

Hình ảnh "bà Lý" đan xen giữa những nhân vật người trẻ của phim do Quỳnh Kool hay Phương Oanh, Việt Hoa đóng càng khiến Khánh Huyền nổi bật. Nhiều người xem dành lời khen cho phong cách thời trang tinh tế, sang trọng của "bà Lý" cùng kiểu tóc và cách trang điểm đúng chất kiêu sa.

"Cô Huyền vẫn trẻ đẹp quá"; Khánh Huyền quá đẹp, quá sang. Bao năm rồi vẫn trẻ"; "Thích nét diễn và vẻ đẹp của Khánh Huyền"..., nhiều ý kiến nhận xét.

Được biết, hiện tại nữ diễn viên có cuộc sống khá êm đềm. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Khánh Huyền chuyển vào TP.HCM sinh sống với người chồng kín tiếng và các con.

Trong một bài phỏng vấn, cô chia sẻ rằng mình không thuộc tuýp người kỳ vọng nhiều vào tương lai mà thích thu mình vào mái ấm. Đó cũng là lý do cô đã chọn một đời sống tinh thần bình yên thay vì bám theo danh vọng.