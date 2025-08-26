‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 8: ‘Tiểu tam’ giở chiêu mới có hiệu quả?

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 7 có những diễn biến khá thú vị là sau khi Mỹ Anh nghe tin con trai không được xét vào trường quốc tế đã đến gặp bà Lý. Bà Lý buông lời xúc phạm Mỹ Anh vì cho rằng cô không giúp bà ta thực hiện phóng sự chân dung phát trên đài truyền hình quốc gia. Giữa họ có màn "đấu khẩu" gay gắt. Nhưng sau khi biết chuyện riêng của bà Lý, Mỹ Anh tỏ ra thông cảm. Có vẻ giữa họ đã có sự đồng cảm.

"Tiểu tam" giở trò mới trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Hoàng Lam sau khi từ bệnh viện về đã đến thẳng nhà Mỹ Anh. Việc Hoàng Lam không về nhà khiến chồng cô hốt hoảng đi tìm. Để thử lòng Toàn, Mỹ Anh nói dối việc Lam đã bỏ cái thai. Sau đấy, Toàn đến đón Lam về nhà. Mẹ của Lam biết chuyện cũng chạy đến. Khi biết Hoàng Lam vẫn giữ cái thai, cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Toàn bị mẹ ruột cho "ăn tát" trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh ẢNHl CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 8 tối nay 26.8 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy nhân cơ hội Mỹ Anh chưa đem cơm qua cho Đăng, Phương đã giở chiêu lấy lòng sếp bằng cách đem đồ ăn đến tận nơi làm việc. Nhưng Đăng vừa ăn được một miếng thì đám nhân viên cố tình "phá game", ăn hết túi đồ ăn mà Phương kỳ công chuẩn bị.

Một nhân viên giở trò giật mối khách VIP của Kim Ngân trong Gió ngang khoảng trời xanh tập tối nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài tình tiết khác, mẹ của Toàn từ quê lên tận nhà con trai cho Toàn "ăn tát" khi biết anh không muốn vợ giữ lại cái thai. Trong khi đó, Kim Ngân bận việc chạy ra ngoài thì khách VIP của cô đến mua bộ trang sức kim cương đắt tiền. Nhưng một nhân viên khác cố tình giật mối khách VIP của cô.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 8: Chiêu mới của "tiểu tam" có hiệu quả?