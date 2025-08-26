Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 8: ‘Tiểu tam’ giở chiêu mới có hiệu quả?

Thu Thủy
Thu Thủy
26/08/2025 13:12 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 8: Phương đem đồ ăn tới cho sếp Đăng; Toàn bị mẹ ruột cho 'ăn tát'; Ngân bị giật mối khách VIP.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 7 có những diễn biến khá thú vị là sau khi Mỹ Anh nghe tin con trai không được xét vào trường quốc tế đã đến gặp bà Lý. Bà Lý buông lời xúc phạm Mỹ Anh vì cho rằng cô không giúp bà ta thực hiện phóng sự chân dung phát trên đài truyền hình quốc gia. Giữa họ có màn "đấu khẩu" gay gắt. Nhưng sau khi biết chuyện riêng của bà Lý, Mỹ Anh tỏ ra thông cảm. Có vẻ giữa họ đã có sự đồng cảm.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 8: Tiểu tam giở chiêu mới có hiệu quả không? - Ảnh 1.

"Tiểu tam" giở trò mới trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Hoàng Lam sau khi từ bệnh viện về đã đến thẳng nhà Mỹ Anh. Việc Hoàng Lam không về nhà khiến chồng cô hốt hoảng đi tìm. Để thử lòng Toàn, Mỹ Anh nói dối việc Lam đã bỏ cái thai. Sau đấy, Toàn đến đón Lam về nhà. Mẹ của Lam biết chuyện cũng chạy đến. Khi biết Hoàng Lam vẫn giữ cái thai, cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 8: Tiểu tam giở chiêu mới có hiệu quả không? - Ảnh 2.

Toàn bị mẹ ruột cho "ăn tát" trong tập tối nay của Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNHl CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 8 tối nay 26.8 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy nhân cơ hội Mỹ Anh chưa đem cơm qua cho Đăng, Phương đã giở chiêu lấy lòng sếp bằng cách đem đồ ăn đến tận nơi làm việc. Nhưng Đăng vừa ăn được một miếng thì đám nhân viên cố tình "phá game", ăn hết túi đồ ăn mà Phương kỳ công chuẩn bị.

Gió ngang khoảng trời xanh tập 8: Tiểu tam giở chiêu mới có hiệu quả không? - Ảnh 3.

Một nhân viên giở trò giật mối khách VIP của Kim Ngân trong Gió ngang khoảng trời xanh tập tối nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài tình tiết khác, mẹ của Toàn từ quê lên tận nhà con trai cho Toàn "ăn tát" khi biết anh không muốn vợ giữ lại cái thai. Trong khi đó, Kim Ngân bận việc chạy ra ngoài thì khách VIP của cô đến mua bộ trang sức kim cương đắt tiền. Nhưng một nhân viên khác cố tình giật mối khách VIP của cô.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 8: Chiêu mới của "tiểu tam" có hiệu quả?

Tin liên quan

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 7: Hoàng Lam có giữ lại cái thai?

‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 7: Hoàng Lam có giữ lại cái thai?

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 7: Hoàng Lam không về nhà khiến chồng hốt hoảng; Bà Lý bị Mỹ Anh phản ứng quyết liệt.

Khám phá thêm chủ đề

Phương Oanh Quỳnh Kool Việt Hoa Gió ngang khoảng trời xanh phim truyền hình VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận