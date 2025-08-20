‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 6: Hoàng Lam và chồng ly hôn?

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 5 có những diễn biến cho thấy Đăng đã có chiêu nịnh vợ "ngọt như đường" sau khi biết Mỹ Anh giận mình vụ nhậu say với đối tác. Đăng cố tình đem tới một đôi dép bệt sau khi biết vợ bị đau chân do leo 41 tầng lầu mang vác vali cho bà Lý. Mỹ Anh có vẻ "hả lòng hả dạ" vì Đăng đã thể hiện sự quan tâm vợ trước mặt Phương.

Đăng không hài lòng khi Mỹ Anh luôn tìm mọi cách lấy lòng bà Lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài tình tiết khác thì vợ chồng Hoàng Lam vẫn không tìm được tiếng nói chung, thường xuyên cãi vã vì Lam vỡ kế hoạch mang thai. Toàn chưa muốn có con thời điểm này vì điều kiện kinh tế không cho phép, còn Hoàng Lam cho rằng chồng vô trách nhiệm, lạnh lùng… Trong lúc buồn chán nhất, Mỹ Anh và Kim Ngân luôn ở bên cạnh "cô út" Hoàng Lam. Mỹ Anh như một "chị đại" đúng nghĩa, thường xuyên mua đồ ăn, tỉ tê an ủi Hoàng Lam.

Trong khi đó, Kim Ngân nhờ năng lực, chịu khó và khéo léo, đã có cuộc phỏng vấn với lãnh đạo để lên chức quản lý một thương hiệu trang sức cao cấp.

Hoàng Lam tỏ ra chán nản chuyện chồng con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 6 tối nay 20.8 lúc 20 giờ trên VTV3 có những nội dung cho thấy vì muốn con trai "yên vị" ở ngôi trường đẳng cấp, Mỹ Anh tiếp tục lấy lòng bà Lý, muốn chiều theo yêu cầu của bà. Trong khi đó, Đăng không hài lòng cách làm này của vợ. Hai vợ chồng lại cãi nhau.

Ở một diễn biến khác, Hoàng Lam tỏ ra tuyệt vọng vì giữa cô và chồng chưa thể "chốt" chuyện sinh con. Toàn vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức rằng có giữ lại cái thai hay không khiến Hoàng Lam cảm thấy ức chế.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 6: Vợ chồng Hoàng Lam ly hôn?