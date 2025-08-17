Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Diễn biến mới vụ thủ đô Washington kiện chính quyền ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/08/2025 05:15 GMT+7

AP hôm qua (16.8) đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có động thái đảo ngược chỉ thị thay thế người chỉ huy Lực lượng Cảnh sát thủ đô Washington D.C (MPD).

Theo đó, chính phủ liên bang nhất trí để Cảnh sát trưởng Washington D.C Pamela Smith tiếp tục đứng đầu MPD.

- Ảnh 1.

Thành viên Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) đang khám xét một chiếc xe tại Washington D.C ngày 15.8.2025

ảnh: reuters

Diễn biến nêu trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) Terry Cole giữ chức "ủy viên cảnh sát khẩn cấp" ở thủ đô Mỹ, với quyền hạn và nghĩa vụ tương đương vị trí bà Pamela Smith đảm nhận. Giới chức Washington D.C ngày 15.8 đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump, cho rằng động thái bổ nhiệm nhân sự trên của bà Bondi sai quy định.

Tại phiên điều trần ngày 15.8, thẩm phán tòa án quận Ana Reyes đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều chỉnh các chỉ thị về nhân sự và bộ này đã đồng ý. Đây được xem là chiến thắng pháp lý cho chính quyền Washington D.C. Dù vậy, chính phủ liên bang Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát tại thủ đô, theo sắc lệnh của ông Trump ngày 11.8. 

Tổng thống Trump quyết dẹp người vô gia cư ở thủ đô Washington

Thẩm phán Reyes cho rằng Nhà Trắng vẫn có thể yêu cầu giới lãnh đạo quản lý Washington D.C hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang, bao gồm những hoạt động truy bắt và trục xuất người nhập cư trái phép gắt gao gần đây. Đài CNN nêu rằng hai bên đều ăn mừng với kết quả phiên điều trần.

Khám phá thêm chủ đề

Washington D.C Người nhập cư Mỹ
Xem thêm bình luận