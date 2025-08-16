Bà Hilary Clinton bất ngờ nêu khả năng đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump

Trong tập podcast "Raging Moderates" được phát hành ngày 15.8, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - đối thủ của ông Trump trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2016, cho hay: "Thành thật mà nói, nếu ông ấy có thể chấm dứt [xung đột ở Ukraine]. Nếu ông ấy có thể chấm dứt nó mà không đẩy Ukraine vào tình thế phải nhượng bộ lãnh thổ cho đối thủ... tôi sẽ đề cử ông ấy cho giải Nobel Hòa bình", bà Clinton khẳng định.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton bắt tay hồi năm 2016 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về phát biểu của bà Hillary khi đang trên chuyên cơ Không lực Một đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Trump ngày 15.8 nói với Fox News: "Điều đó rất tuyệt. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu thích bà ấy trở lại".

Ông Trump bày tỏ tin tưởng nhà lãnh đạo Nga đang tìm cách đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ 2, với khả năng thất bại chỉ ở mức 25%.

Gần đây, nhiều lãnh đạo quốc gia đã đề cử ông Trump cho giải Giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc hòa giải xung đột, bao gồm: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir, theo New York Post.

Vai trò của Tổng thống Trump trong việc đàm phán khuôn khổ hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia cũng khiến các nhà lãnh đạo của cả 2 quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ông chủ Nhà Trắng giành giải thưởng Nobel Hòa bình.

Ủy ban Nobel Na Uy dự kiến sẽ công bố người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vào ngày 10.10 sắp tới.