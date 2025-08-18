‘Gió ngang khoảng trời xanh’ tập 4: Đăng có rơi vào bẫy của ‘tiểu tam’?

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 3 có những nội dung cho thấy hôn nhân giữa Đăng và Mỹ Anh có vẻ rất hạnh phúc. Họ đồng lòng chia sẻ, thấu hiểu trong công việc và ủng hộ mong muốn của nhau. Ở công ty, hai vợ chồng cùng xử lý công việc và đưa ra những quyết định hỗ trợ nhau để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Đăng có rơi vào bẫy của "tiểu tam" trong tập tối nay Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 3 của Gió ngang khoảng trời xanh, Mỹ Anh mang về 6 cái ly giống cái ly mà Phương pha trà cho Đăng. Mỹ Anh khắc tên 6 nhân viên và tặng cho họ, đương nhiên là không có phần của Phương vì cô ta đã có rồi. Đây được xem là chiêu dằn mặt rất cao tay của Mỹ Anh.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 3 còn có vài diễn biến cho thấy con trai của vợ chồng Đăng là bé Minh xô ngã bạn ở trường. Nguyên nhân là do bạn của Minh gây sự trước. Nhưng mẹ của cậu học sinh này dựa hơi vào việc mình là nhà đầu tư của trường quốc tế này, tuyên bố sẽ đuổi học Minh.

Trong lúc này, Mỹ Anh gọi Ngân và Lam tới. Trùng hợp là bà Lý (Khánh Huyền) - sếp của Lam (chủ tòa chung cư cao cấp mà Lam làm) đang là phó chủ tịch hội đồng quản trị của trường này. Vậy là Mỹ Anh nhờ Lam tìm cách kết nối với bà Lý để cô làm quen. Mỹ Anh đã mang bánh mình tự tay làm lên tặng bà Lý.

Toàn hốt hoảng khi biết vợ mang thai trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vài nội dung khác có thể thấy, Hoàng Lam đã mang thai. Đây cũng là mong muốn nhiều năm của cô. Trong khi đó, Toàn có vẻ đang rơi vào khó khăn tài chính, cơ quan anh sắp giải thể.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 4 tối nay 18.8 lúc 20 giờ trên VTV3 có những diễn biến tiếp theo cho thấy Phương ngày càng muốn tìm cách, lấy lý do công việc để tiếp cận Đăng nhiều hơn. Cô ta gọi điện cho Đăng khi anh ở nhà để hỏi kinh nghiệm công việc khiến Mỹ Anh không vui. Mỹ Anh nói móc chồng: "Anh trở thành thầy bao giờ thế". Còn Đăng cho rằng Phương cũng có niềm đam mê phim ảnh, rất phù hợp cho công ty sự kiện của vợ chồng anh.

Một cảnh khác rất thú vị trong tập tối nay là Đăng đi tiếp khách say khước và chính Phương là người đi cùng anh. Trong thang máy, ánh mắt của "tiểu tam" có vẻ nhiều toan tính khi thấy sếp say không biết gì.

Ở một cảnh khác, có thể thấy vợ chồng Lam khá căng thẳng trong bữa ăn. Toàn đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy kết quả siêu âm thai của vợ. Anh cho rằng thời điểm này không phải lúc để có con.

