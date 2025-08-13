Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Vì sao Phương Oanh, Quỳnh Kool gây tranh cãi khi phim mới phát sóng?

Thu Thủy
Thu Thủy
13/08/2025 15:37 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' vừa phát sóng hai tập đầu tiên nhưng diễn xuất và tạo hình của Phương Oanh, Quỳnh Kool nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm tạm dừng đóng phim nên sự kỳ vọng của khán giả là không thể tránh khỏi. 

Phương Oanh được khen về gu thời trang

Ở những diễn biến của tập 1 và 2 có thể thấy Phương Oanh được khen về gu thời trang công sở thanh lịch, sang trọng, hợp với nhân vật Mỹ Anh: "Trang phục trong phim của Mỹ Anh xứng đáng 100 điểm"; "Tạo hình của Mỹ Anh rất ổn, sáng và hợp với Phương Oanh"...

Phương Oanh , Quỳnh Kool gây tranh cãi với vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Phương Oanh nhận ý kiến trái chiều trong Gió ngang khoảng trời xanh ở những tập đầu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thêm đó, theo khán giả, trong một số cảnh Phương Oanh diễn rất tốt như cảnh nội trợ, nấu phở hay nhiều món ăn cho chồng con. Đặc biệt cảnh thể hiện sự ghen tuông và dằn mặt thư ký riêng của chồng được nhận xét vừa phải, thú vị và thể hiện tốt tâm lý nhân vật.

Tuy nhiên có vài ý kiến cho rằng Phương Oanh diễn thiếu tự nhiên, khuôn mặt cũng thiếu biểu cảm vì bị đơ cứng: "Tôi có cảm giác Phương Oanh tiêm mặt nhiều quá nên khuôn mặt đơ cứng, ảnh hưởng đến hiệu ứng cảm xúc của nhân vật, giọng thoại đều đều, thiếu cảm xúc, có đoạn đột ngột lên cao"; "Cảnh vợ chồng giữa Đăng và Mỹ Anh, có cảm giác Phương Oanh diễn với Doãn Quốc Đam không được"; "Chắc họ lâu ngày không đóng cùng nhau, nên sự kết nối không được mượt. Hy vọng những tập sau sẽ ổn hơn"...

Phương Oanh , Quỳnh Kool gây tranh cãi với vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Quỳnh Kool cũng bị chê vì gương mặt hơi sưng và thoại nhanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quỳnh Kool gây tranh cãi về ngoại hình

Vai Hoàng Lam của Quỳnh Kool trong Gió ngang khoảng trời xanh cũng nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool khá hợp vai khi thể hiện đúng tính cách, suy nghĩ của một người vợ 30 tuổi nhưng rất trẻ con, suy nghĩ đơn giản. Nhưng cũng có vài nhận xét cho rằng nữ diễn viên có gương mặt hơi sưng, tạo hình với mái tóc giả trở nên gượng gạo: "Quỳnh nên hạn chế tiêm mặt lại, nhìn gương mặt hơi sưng khiến nhân vật trở nên giả dù diễn xuất của bạn rất tốt"; "Có vẻ Hoàng Lam thoại hơi nhanh, có đoạn bị 'nuốt' chữ không nghe rõ được"...

Gió ngang khoảng trời xanh được "remake" từ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, vì vậy sẽ không tránh khỏi sự so sánh với bản gốc đã rất thành công. Ở những tập đầu của phim, có thể thấy ê kíp đã cố gắng Việt hóa cho phù hợp với nhịp sống, văn hóa... Song song đó, ba nhân vật nữ chính chắc chắn sẽ bị "xoi" về diễn xuất lẫn tạo hình nếu so sánh với các nữ diễn viên đã rất thành công ở bản gốc.

