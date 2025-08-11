Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Phim chưa chiếu, Phương Oanh đã bị 'ném đá'

Thu Thủy
Thu Thủy
11/08/2025 16:17 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' sẽ lên sóng tối nay đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau hơn 4 năm vắng bóng. Tuy nhiên, phim chưa phát sóng, nữ chính đã bị 'ném đá' trên trang cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân, Phương Oanh đăng hình ảnh tạo hình nhân vật Mỹ Anh, kèm dòng giới thiệu cảm xúc: "Tôi là Mỹ Anh đến từ Gió ngang khoảng trời xanh". Giữa những lời chúc mừng nồng nhiệt và mong chờ sự trở lại của diễn viên Hương vị tình thân thì một bình luận xen vào: "Phải là Phương Oanh tiểu tam trơ trẽn". Và thay vì đáp trả mạnh mẽ hay xóa bỏ bình luận, cô chọn một cách xử lý nhẹ nhàng hơn: "Xin lỗi vì đã làm bạn khó chịu nha", kèm icon mặt cười và trái tim.

Phim chưa chiếu, Phương Oanh đã “gánh bão” dư luận - Ảnh 1.

Phương Oanh trở lại phim giờ vàng sau 4 năm vắng bóng

ẢNH: FBNV

Phản ứng bình thản này của Phương Oanh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. "Đúng là cao tay, xử lý nhẹ nhàng mà sâu sắc"; "Thích cách Phương Oanh đối diện mọi chuyện, không né tránh nhưng cũng không đôi co"; "Những chia sẻ gần đây trên trang cá nhân cho thấy Phương Oanh có sự chuyển mình: cô bình thản hơn trước thị phi, không tranh cãi vô ích mà chỉ lên tiếng khi cảm thấy mình có trách nhiệm giải thích với khán giả", nhiều ý kiến ủng hộ nữ diễn viên.

Phương Oanh nhận bình luận tiêu cực

Trước đó, khi Doãn Quốc Đam đăng hình ảnh kèm thông tin Phương Oanh sẽ tái hợp cùng mình trong phim mới, cũng có nhiều bình luận tiêu cực dành cho Phương Oanh khiến nam diễn viên phải phản ứng quyết liệt, thậm chí chặn bình luận để bảo vệ đồng nghiệp và "làm sạch" môi trường mạng.

Phim chưa chiếu, Phương Oanh đã “gánh bão” dư luận - Ảnh 2.

Tạo hình vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh của Phương Oanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, một người vợ, người mẹ cầu toàn và chững chạc, khá tương đồng với cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên ngoài đời. Tuy vậy, chính sự giống nhau này khiến cô dễ bị nhầm lẫn. "Đạo diễn luôn phải nhắc tôi đây là Mỹ Anh, không phải Phương Oanh", cô chia sẻ.

Trở lại phim giờ vàng đóng cùng những gương mặt ăn khách như Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool..., Phương Oanh đối diện với sự so sánh. Một số ý kiến đánh giá: "Phương Oanh đẹp nhưng diễn còn đơ lắm"; "Tôi không thích xem phim của cô này đóng, diễn vẫn chưa có chiều sâu"; "Phương Oanh nếu trở lại đóng phim thì nên đóng vai phụ trung niên thôi"...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả kỳ vọng với sự trở lại này, Phương Oanh sẽ bùng nổ hơn về diễn xuất khi bên cạnh cô có hậu phương vững chắc là gia đình nhỏ, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn sau một thời gian dài vắng bóng.

