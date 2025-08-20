Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng ngồi xe lăn

Cao An Biên
20/08/2025 13:22 GMT+7

Nỗ lực không ngừng nghỉ của đôi vợ chồng ngồi xe lăn làm chủ một tiệm may áo dài ở Lâm Đồng, cùng xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đó là câu chuyện của chị Dương Nữ Vân Nhi (44 tuổi) và chồng là anh Nguyễn Văn Huynh (37 tuổi), hiện sống và làm việc ở xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Từ biến cố tuổi 14…

Hành trình vượt lên nghịch cảnh để cùng nỗ lực xây dựng tổ ấm hạnh phúc của chị Vân Nhi và chồng đang được dân mạng "thả tim" không ngớt. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ ngưỡng mộ nghị lực phi thường của hai vợ chồng ngồi xe lăn cũng như gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình nhỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng ngồi xe lăn - Ảnh 1.

Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi về chung một nhà

Vân Nhi kể, chị được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao người khác. Nhưng ở tuổi 14 tươi đẹp với biết bao hoài bão về tương lai, chị bất ngờ gặp một tai nạn. Dẫu gia đình đã tìm nhiều cách chạy chữa, song sau biến cố đó, chị vĩnh viễn phải ngồi xe lăn.

Với cô bé Vân Nhi thời điểm đó, dang dở việc học, gắn cuộc sống của mình với xe lăn, phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình là những tháng ngày đầy ám ảnh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cha mẹ đều làm nông cùng với trách nhiệm là chị lớn trong nhà, Vân Nhi không để mình gục ngã, không muốn làm gánh nặng cho gia đình, không muốn cuộc đời mình mãi gắn với bốn bức tường.

"Ở tuổi 24, mình từ quê vào TP.HCM để học nghề thiết kế thời trang. Sau khi hoàn thành chương trình học, mình quyết định về quê làm nghề may áo dài thay vì ở lại thành phố. Quyết định đó phù hợp với điều kiện, sức khỏe và hoàn cảnh của mình lúc đó", chị Vân Nhi nhớ lại.

Ban đầu, công việc của chị không mấy suôn sẻ vì nhiều khách còn e dè khi thấy hoàn cảnh ngồi xe lăn của chị. Tuy nhiên dần dà, tay nghề của chị ngày càng tốt hơn, công việc cũng trở nên thuận lợi khi có nhiều khách ghé ủng hộ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, năm 2013 chị mở một tiệm may áo dài của riêng mình, dẫu còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp chị Vân Nhi có thêm động lực cố gắng trong công việc và cuộc sống.

Cuộc đời "nở hoa" sau bao ngày nỗ lực

Năm 2014, chị Vân Nhi có duyên quen biết, gặp gỡ anh Nguyễn Văn Huynh, là một người đồng cảnh. Thuở nhỏ, anh Huynh cũng khỏe mạnh như bao người khác, nhưng trong một tai nạn năm lớp 10, anh bị chấn thương cột sống phải ngồi xe lăn.

Tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng ngồi xe lăn - Ảnh 2.

Nghị lực của vợ chồng chị Vân Nhi và tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nhiều năm là bạn bè, hai người dành cho nhau sự cảm mến đặc biệt khi nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách. Năm 2018, sau thời gian dài tìm hiểu và gắn bó, cặp đôi quyết định chính thức về chung một nhà. Anh chị cùng nhau dồn hết tâm sức cho tiệm may để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình.

"Chồng mình ngày trước tốt nghiệp đại học ngành bác sĩ thú y. Từ khi quen mình, anh học thêm nghề may và giờ trở thành một người thợ không thể nào thiếu của tiệm", chị cười, chia sẻ. Dù đã có nhiều năm trong nghề may áo dài, chị Vân Nhi cho biết bản thân vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng để tay nghề không bị "lão hóa".

Anh Huynh tự hào nói về "trái ngọt" trong mối tình của anh chị là cậu con trai Nguyễn Dương Ân Khánh (6 tuổi) kháu khỉnh. Anh chị nhận xét con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh và biết yêu thương cha mẹ. Ân Khánh năm nay vào lớp 1. Vợ chồng anh Huynh cho biết, mọi nỗ lực của anh chị thời điểm hiện tại cũng là mong dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Chị Vân Nhi và chồng luôn cố gắng mỗi ngày để chứng minh rằng, dù bản thân là người khuyết tật nhưng vẫn vươn lên không ngừng nghỉ, vẫn đóng góp giá trị của mình cho cộng đồng, xã hội. Chị hạnh phúc khi câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng ngồi xe lăn - Ảnh 3.

