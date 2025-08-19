Gặp mặt 25 gương thanh niên khuyết tật 'Tỏa sáng nghị lực Việt'

Tối 19.8, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức gặp mặt 25 gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Phạm Văn Thành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, cho biết chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" lần đầu tiên ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật.

Anh Phạm Văn Thành phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ năm 2020, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong lập thân, lập nghiệp.

Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 275 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp T.Ư được tôn vinh. Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Điểm sáng năm 2025

Theo ban tổ chức, năm 2025, chương trình không chỉ tôn vinh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu mà còn mở rộng sang hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ban tổ chức sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" và trao hỗ trợ 4 dự án tiêu biểu, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng.

Hoạt động này không chỉ là bước đi mới của chương trình mà còn là cơ hội thiết thực giúp thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Các gương thanh niên khuyết tật thăm Lăng Bác trong dịp dự Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thông qua việc kết nối kiến thức, vốn và thị trường, chương trình hướng tới mục tiêu khích lệ các bạn trẻ biến ước mơ thành hiện thực, vừa lập thân, lập nghiệp vừa lan tỏa nghị lực sống đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng trên hành trình lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho xã hội".