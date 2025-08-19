Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/08/2025 19:53 GMT+7

Từng mang trong mình những khuyết tật nặng về vận động và ngôn ngữ, Nguyễn Hoài Nam, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã viết nên hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường.

Vượt qua nghịch cảnh

Nguyễn Hoài Nam sinh (23 tuổi), quê ở Gia Lai. Nam sinh ra với những khuyết tật nặng về vận động, ngôn ngữ và thần kinh. Những cơn động kinh kéo dài, dáng đi khập khiễng, giọng nói ngọng và chậm do lưỡi ngắn khiến Nam luôn khác biệt với bạn bè đồng trang lứa.

Có những lúc Nam cảm thấy bất lực, bối rối và không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của ba mẹ đã giúp em có điểm tựa để vượt qua mặc cảm. Nam hiểu rằng nếu muốn sống một cuộc đời bình thường, em phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác.

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường- Ảnh 1.

Từ một trẻ khuyết tật nặng, Nguyễn Hoài Nam đã vươn lên truyền cảm hứng cho cộng đồng

ẢNH: NVCC

Từ đó, em tập chạy mỗi ngày dù mỗi bước chân đều là một nỗi đau. Em đọc sách, luyện phát âm từng chữ, kiên trì đến mức đôi khi chỉ để phát ra được một câu nói rõ ràng. Hành trình ấy gian nan nhưng chưa bao giờ Nam bỏ cuộc.

Và kết quả của sự kiên trì là một sự thay đổi lớn: từ một người được xếp vào dạng khuyết tật đặc biệt nặng, Nam đã phục hồi, chỉ còn rất nhẹ. Điều quan trọng hơn cả, em tìm thấy niềm tin vào chính mình và một tâm thế sống đầy tự tin.

Hành trình chinh phục tri thức và tự lập

Sau khi vượt qua rào cản về sức khỏe, Nam tiếp tục hành trình chinh phục tri thức. Năm 2021, Nam thi đỗ vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và khát vọng theo đuổi ước mơ của Nam.

Những ngày đầu sống xa gia đình, Nam không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Nhưng thay vì chùn bước, em coi đó là cơ hội để rèn luyện bản thân. Nam không chỉ chăm chỉ học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Đoàn, Hội để mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng xã hội.

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường- Ảnh 2.

Nguyễn Hoài Nam (thứ 3 từ trái qua) giành được nhiều học bổng với thành tích học tập xuất sắc

ẢNH: NVCC

Nhờ nỗ lực không ngừng, Nam đã đạt nhiều thành tích nổi bật: danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp học viện, nhiều suất học bổng như Tương lai tươi sáng, Kitano, Đà Lạt Hasfarm, Syngenta. 

Đặc biệt, Nam từng giữ vai trò Phó chủ nhiệm CLB Sky-Books, Trưởng ban Hậu cần Liên chi Hội sinh viên khoa Nông học, cộng tác viên Liên chi Đoàn… Những trải nghiệm này giúp Nam trưởng thành, tự tin hơn trong tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm.

Để tự lập và giảm gánh nặng gia đình, Nam đi làm thêm đủ nghề: từ bán quần áo, làm kho Shopee, phụ việc ở nhà vườn, đến tài xế giao hàng Ahamove. Mỗi công việc đều cho Nam kinh nghiệm quý giá và niềm tự hào rằng em có thể tự đứng trên đôi chân mình.

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường- Ảnh 3.

Nguyễn Hoài Nam chinh phục nhiều giải chạy để rèn thể lực

ẢNH: NVCC

Thể thao với Nam không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn là cách chinh phục giới hạn. Từ những bước chạy tập tễnh ban đầu, Nam đã chinh phục được cự ly marathon 42 km tại Standard Chartered Hà Nội Marathon Heritage Race 2024, hoàn thành Half Marathon 21 km tại Tây Hồ Marathon 2025 và nhiều giải chạy khác.

Với một chàng trai từng mang khuyết tật đặc biệt nặng, những cột mốc ấy không đơn thuần là thành tích thể thao mà còn là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường.

Ngọn lửa truyền cảm hứng

Song song với học tập và thể thao, Nam luôn coi trọng các hoạt động tình nguyện. Nam tham gia nhiều chương trình như "Áo ấm mùa đông" ở vùng cao Sơn La, Lào Cai; "Tủ sách cộng đồng" tại Lạng Sơn; hỗ trợ giải chạy ở Cao Bằng, Hà Giang; hay những hoạt động tại Trâu Quỳ (Hà Nội) nơi em đang sống.

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường- Ảnh 4.

Nguyễn Hoài Nam tham gia hoạt động tình nguyện ở vùng cao

ẢNH: NVCC

Tại CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội, Nam cũng là một thành viên tích cực, đồng hành và chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh tương tự. Với Nam, tình nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cách để sống có trách nhiệm và lan tỏa giá trị tích cực.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Nam không coi những gì mình làm được là kỳ tích. Với Nam, đó chỉ là hành trình dài của sự kiên trì và một niềm tin giản dị: chỉ cần không bỏ cuộc, con người luôn có thể vượt qua chính mình.

Chàng trai khuyết tật và hành trình 'tái sinh' bằng nỗ lực phi thường- Ảnh 5.

Chàng trai Nguyễn Hoài Nam mang trái tim ấm áp đến thiếu nhi vùng cao

ẢNH: NVCC

Nam chia sẻ ước mơ trở thành một chuyên gia công nghệ nông nghiệp, đồng thời đồng hành, hỗ trợ những người khuyết tật khác hòa nhập cộng đồng. Đó là khát vọng nhân văn, tiếp nối từ hành trình vượt khó của bản thân đến cống hiến cho xã hội.

Với những thành tích học tập, hoạt động xã hội, thể thao và tinh thần vượt khó, Nguyễn Hoài Nam đã trở thành gương mặt tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2025.

Từ 19 - 20.8, tại Hà Nội diễn ra chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. 

Chương trình nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

chàng trai khuyết tật Tỏa sáng Nghị lực Việt sinh viên khuyết tật nghị lực phi thường Nguyễn Hoài Nam
