Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 6 có những nội dung cho thấy Toàn vẫn chưa đưa ra quyết định nên có con thời điểm này hay không khiến Hoàng Lam ức chế, chán nản. Mỹ Anh đưa Hoàng Lam đến bệnh viện để giải quyết cái thai. Nhưng mục đích của Mỹ Anh là muốn "cô út" chứng kiến những người mẹ đang khao khát có con ra sao. Có những người mẹ không nghĩ đến sinh mạng của mình, đang bị bệnh hiểm nghèo vẫn quyết sinh con khiến Hoàng Lam phải suy nghĩ.

Hoàng Lam có giữ lại cái thai trong Gió ngang khoảng trời xanh? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác, bà Lý muốn làm một phóng sự chân dung để lên sóng trên đài truyền hình quốc gia. Biết Mỹ Anh có công ty truyền thông, bà muốn cô hỗ trợ chuyện này, chi phí không quan trọng kèm lời hứa chắc chắn, con trai của Mỹ Anh sẽ được học ở trường của bà. Nhưng Đăng phản ứng quyết liệt vì cho rằng đài truyền hình quốc gia không phải muốn là lên được. Nên Mỹ Anh phải tự tìm các mối quan hệ để kết nối.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 7 tối nay 25.8 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy Hoàng Lam từ bệnh viện về thẳng nhà Mỹ Anh nghỉ ngơi chứ không về nhà khiến Toàn hốt hoảng đi tìm.

Mỹ Anh và bà Lý "đấu khẩu" trong tập 7 Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập tối nay, Mỹ Anh và bà Lý căng thẳng khi Mỹ Anh báo lại rằng khó có thể thực hiện được mong muốn của bà. Trong khi đó, bà Lý vẫn giữ quan điểm có tiền sẽ làm được tất cả. Bà Lý đã buông những lời xúc phạm Mỹ Anh rằng chẳng phải cô cũng rất "phông bạt", muốn xin cho con vào học ở ngôi trường đẳng cấp của bà, rồi tìm cách lấy lòng bà... Mỹ Anh đáp trả rằng con trai cô đã học ở trường này nhưng xảy ra chút sự cố khiến thằng bé chịu bất công. Vì vậy, cô mới tìm tới bà, chứ không phải cô muốn xin cho bé Minh vào học. Nghe đến đây, bà Lý hơi sững người.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 7: Hoàng Lam có giữ lại cái thai?